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У Луцьку - виставка котів. ФОТО

У Луцьку - виставка котів. ФОТО
У неділю, 24 грудня, у Луцьку в КРЦ «Адреналін Сіті» відбувається виставка кішок.

Як повідомили організатори, до участі у заході запрошені "всі котики та кішечки з родоводами і без та їхні господарі", - пише Волинь24.

Виставка відкрилася об 11:00 і триватиме до 18:00.

Подивитися на кішок різних порід можна за адресою: вулиця Карбишева, 1.


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Теги: виставка, тварини, коти
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Коментарі 2
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А адреса їх клубу, сайту? Не підкажете?
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Це останні коти міста яких ще не каструвала Ласка
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