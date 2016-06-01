У Луцьку - виставка котів. ФОТО
Сьогодні, 15:07
У неділю, 24 грудня, у Луцьку в КРЦ «Адреналін Сіті» відбувається виставка кішок.
Як повідомили організатори, до участі у заході запрошені "всі котики та кішечки з родоводами і без та їхні господарі", - пише Волинь24.
Виставка відкрилася об 11:00 і триватиме до 18:00.
Подивитися на кішок різних порід можна за адресою: вулиця Карбишева, 1.
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Як повідомили організатори, до участі у заході запрошені "всі котики та кішечки з родоводами і без та їхні господарі", - пише Волинь24.
Виставка відкрилася об 11:00 і триватиме до 18:00.
Подивитися на кішок різних порід можна за адресою: вулиця Карбишева, 1.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 2
А адреса їх клубу, сайту? Не підкажете?
Це останні коти міста яких ще не каструвала Ласка
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