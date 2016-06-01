У Луцьку - виставка котів. ФОТО





Як повідомили організатори, до участі у заході запрошені "всі котики та кішечки з родоводами і без та їхні господарі", - пише



Виставка відкрилася об 11:00 і триватиме до 18:00.



Подивитися на кішок різних порід можна за адресою: вулиця Карбишева, 1.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У неділю, 24 грудня, у Луцьку в КРЦ «Адреналін Сіті» відбувається виставка кішок.Як повідомили організатори, до участі у заході запрошені "всі котики та кішечки з родоводами і без та їхні господарі", - пише Волинь24 Виставка відкрилася об 11:00 і триватиме до 18:00.Подивитися на кішок різних порід можна за адресою: вулиця Карбишева, 1.

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