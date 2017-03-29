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Автобус, який віз українців, потрапив у аварію в Словаччині

Автобус, який віз українців, потрапив у аварію в Словаччині
У Словаччині автобус, у якому їхали дев’ять українців, потрапив у ДТП у передмісті Кошице.

Як повідомляє Karpatnews, зіткнулися мікроавтобус Renault Master та легковий автомобіль Suzuki Ignis.

За попередньою інформацією словацьких правоохоронців, ДТП сталась через те, що водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з Suzuki.

Учасники аварії отримали травми легкої та середньої важкості.

Автобус, який віз українців, потрапив у аварію в Словаччині
Автобус, який віз українців, потрапив у аварію в Словаччині
Автобус, який віз українців, потрапив у аварію в Словаччині

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Коментарі 1
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хлопці мчалися по безвізу вивчати Гейропс.
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