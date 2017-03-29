Автобус, який віз українців, потрапив у аварію в Словаччині





Як повідомляє



За попередньою інформацією словацьких правоохоронців, ДТП сталась через те, що водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з Suzuki.



Учасники аварії отримали травми легкої та середньої важкості.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Словаччині автобус, у якому їхали дев’ять українців, потрапив у ДТП у передмісті Кошице.Як повідомляє Karpatnews , зіткнулися мікроавтобус Renault Master та легковий автомобіль Suzuki Ignis.За попередньою інформацією словацьких правоохоронців, ДТП сталась через те, що водій мікроавтобуса виїхав на зустрічну смугу, де і зіткнувся з Suzuki.Учасники аварії отримали травми легкої та середньої важкості.

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