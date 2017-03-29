Креатив по-луцьки: огорожа з сіток, вікон і дверей. ФОТО

У двох луцьких дворах побудували огорожі з сіток, дверей та вікон.Про це повідомили 24 грудня у Департаменті муніципальної варти Луцької міської ради."Сьогоднішні роботи з демонтажу парканів, які проводили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, показали, що мешканці міста дуже креативно підходять до облагородження своїх дворів"."На проспекті Волі 58 та 60, мабуть, окрім рибаків, проживають ще й столяри, бо паркани були зроблені з віконних рам та дверей, з яких навіть не вийняли скло. Довершував картину колючий дріт".