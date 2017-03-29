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Креатив по-луцьки: огорожа з сіток, вікон і дверей. ФОТО

Креатив по-луцьки: огорожа з сіток, вікон і дверей. ФОТО
У двох луцьких дворах побудували огорожі з сіток, дверей та вікон.

Про це повідомили 24 грудня у Департаменті муніципальної варти Луцької міської ради.

"Сьогоднішні роботи з демонтажу парканів, які проводили інспектори департаменту муніципальної варти Луцька, показали, що мешканці міста дуже креативно підходять до облагородження своїх дворів".

"На проспекті Волі 58 та 60, мабуть, окрім рибаків, проживають ще й столяри, бо паркани були зроблені з віконних рам та дверей, з яких навіть не вийняли скло. Довершував картину колючий дріт".


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Коментарі 2
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яка на..р креатура. що знайшли те поставили. в людей грошей немає. ніби автор не знає. от тему знайшли...
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Одне дурне знайшло, друге написало
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