В Україні - зимовий марафон з написання листів політичним в'язням Кремля
Сьогодні, 18:02
В Україні розпочався зимовий флешмоб з написання листів політичним в’язням Кремля з метою подарувати їм трохи тепла напередодні Різдва та Нового року.
Про це на своїй сторінці Facebook повідомила координатор Євромайдан SOS правозахисниця Олександра Матвійчук.
У повідомленні вона нагадала, що у російських тюрмах перебувають понад 60 громадян України, ув’язнених за сфабрикованими справами на загальний строк близько 200 років.
Матвійчук зауважила, що серед них є студенти, багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, лідери кримськотатарського народу, правозахисники, митці та журналісти.
«Для них листи із волі - це ковток свободи, зв'язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка. Листи нагадують їм, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, що їх чекають на волі», - зазначили у повідомленні.
Організатори також додали, що для написання листа необхідно дотриматись певної цензури: лист має бути написаний російською мовою та бути політично нейтральним. На конверті необхідно вказати рік народження, повне ім’я, по батькові та прізвище адресата. Щоб отримати відповідь, у конверт потрібно вкласти чисті аркуші паперу, марку та інший конверт.
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Про це на своїй сторінці Facebook повідомила координатор Євромайдан SOS правозахисниця Олександра Матвійчук.
У повідомленні вона нагадала, що у російських тюрмах перебувають понад 60 громадян України, ув’язнених за сфабрикованими справами на загальний строк близько 200 років.
Матвійчук зауважила, що серед них є студенти, багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, лідери кримськотатарського народу, правозахисники, митці та журналісти.
«Для них листи із волі - це ковток свободи, зв'язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка. Листи нагадують їм, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, що їх чекають на волі», - зазначили у повідомленні.
Організатори також додали, що для написання листа необхідно дотриматись певної цензури: лист має бути написаний російською мовою та бути політично нейтральним. На конверті необхідно вказати рік народження, повне ім’я, по батькові та прізвище адресата. Щоб отримати відповідь, у конверт потрібно вкласти чисті аркуші паперу, марку та інший конверт.
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Коментарі 1
Шановні вязні Кремля ми хохли хоча і не в тюрмі але сидимо голодні в квартирах курниках і платимо останні копійки за опалення та сосемо крнхфетку Рошен. Ні чим наше життя не краще за ваше. Не розуміємо за що ви боролися що нам усе гірше і гірше жити.
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