В Україні - зимовий марафон з написання листів політичним в'язням Кремля

В Україні розпочався зимовий флешмоб з написання листів політичним в’язням Кремля з метою подарувати їм трохи тепла напередодні Різдва та Нового року.Про це на своїй сторінці Facebook повідомила координатор Євромайдан SOS правозахисниця Олександра Матвійчук.У повідомленні вона нагадала, що у російських тюрмах перебувають понад 60 громадян України, ув’язнених за сфабрикованими справами на загальний строк близько 200 років.Матвійчук зауважила, що серед них є студенти, багатодітні батьки, люди з тяжкими захворюваннями, лідери кримськотатарського народу, правозахисники, митці та журналісти.«Для них листи із волі - це ковток свободи, зв'язок із зовнішнім світом та величезна моральна підтримка. Листи нагадують їм, що про них не забувають, що за їхнє звільнення борються, що їх чекають на волі», - зазначили у повідомленні.Організатори також додали, що для написання листа необхідно дотриматись певної цензури: лист має бути написаний російською мовою та бути політично нейтральним. На конверті необхідно вказати рік народження, повне ім’я, по батькові та прізвище адресата. Щоб отримати відповідь, у конверт потрібно вкласти чисті аркуші паперу, марку та інший конверт.