вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У травні з'явиться рейс Львів-Лондон

У травні з'явиться рейс Львів-Лондон
Лоукостер Wizz Air запустить рейси між Львовом і лондонським аеропортом Лутон з 1 травня 2018 року, а не з 1 вересня, як анонсувалося раніше.

Про це свідчить оновлена інформація у системі бронювання, передає avianews.com.

У компанії підтвердили інформацію. Рейси будуть виконуватися із частотою три рази на тиждень.

Аеропорт Лутон розташований в 48 км від британської столиці. У 2009 році Wizz Air виконував прямі рейси Львів-Лондон, проте польоти були припинені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Ну і хобот з ним
Відповісти
Вибір редактора
Дерибан чи дефіцит: чому Луцьк мало заробляє на продажу землі?
Коли емоції б'ють через край: депутат штовхнув активіста у Луцькій міськраді
«Немає стратегії»: у Луцьку б’ють на сполох через «небезпечний» бюджет
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У резиденції Санта Класу біля Луцька розважали дітей атовців. ФОТО
Сьогодні, 21:04
Статистика поліції: у Луцьку поменшало злочинів, але побільшало шахрайств
Сьогодні, 20:08
У травні з'явиться рейс Львів-Лондон
Сьогодні, 19:32
В Україні - зимовий марафон з написання листів політичним в'язням Кремля
Сьогодні, 18:02
Креатив по-луцьки: огорожа з сіток, вікон і дверей. ФОТО
Сьогодні, 17:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Як виміряли польсько-більшовицький кордон на Поліссі в 1925 році. ФОТО
23 грудень, 08:55
 2
Резиденція Санта-Клауса біля Луцька. ФОТО
Сьогодні, 12:35
 1
Луцьк на фото 1914-1918 років
Сьогодні, 09:09
 1
Подарунки, казка та світлове шоу: у Луцьку меценат влаштував свято для малечі. ФОТО
23 грудень, 16:26
 1
Порахували, в скільки обійдеться новорічний стіл у Луцьку
Сьогодні, 22:09
 0
Медіа
відео
1/8