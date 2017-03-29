У травні з'явиться рейс Львів-Лондон





Про це свідчить оновлена інформація у системі бронювання, передає avianews.com.



У компанії підтвердили інформацію. Рейси будуть виконуватися із частотою три рази на тиждень.



Аеропорт Лутон розташований в 48 км від британської столиці. У 2009 році Wizz Air виконував прямі рейси Львів-Лондон, проте польоти були припинені.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Лоукостер Wizz Air запустить рейси між Львовом і лондонським аеропортом Лутон з 1 травня 2018 року, а не з 1 вересня, як анонсувалося раніше.Про це свідчить оновлена інформація у системі бронювання, передає avianews.com.У компанії підтвердили інформацію. Рейси будуть виконуватися із частотою три рази на тиждень.Аеропорт Лутон розташований в 48 км від британської столиці. У 2009 році Wizz Air виконував прямі рейси Львів-Лондон, проте польоти були припинені.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію