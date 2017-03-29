У травні з'явиться рейс Львів-Лондон
Сьогодні, 19:32
Лоукостер Wizz Air запустить рейси між Львовом і лондонським аеропортом Лутон з 1 травня 2018 року, а не з 1 вересня, як анонсувалося раніше.
Про це свідчить оновлена інформація у системі бронювання, передає avianews.com.
У компанії підтвердили інформацію. Рейси будуть виконуватися із частотою три рази на тиждень.
Аеропорт Лутон розташований в 48 км від британської столиці. У 2009 році Wizz Air виконував прямі рейси Львів-Лондон, проте польоти були припинені.
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Про це свідчить оновлена інформація у системі бронювання, передає avianews.com.
У компанії підтвердили інформацію. Рейси будуть виконуватися із частотою три рази на тиждень.
Аеропорт Лутон розташований в 48 км від британської столиці. У 2009 році Wizz Air виконував прямі рейси Львів-Лондон, проте польоти були припинені.
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Коментарі 1
Ну і хобот з ним
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