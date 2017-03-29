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У резиденції Санта Класу біля Луцька розважали дітей атовців. ФОТО

У резиденції Санта Класу біля Луцька розважали дітей атовців. ФОТО
Справжній Санта, його помічники – ельфи, безліч сюрпризів та новорічних несподіванок – усе це не у далекій Лапландії аж за полярним колом, а поблизу Луцька, у Ківерцівському районі, серед неймовірних краєвидів Воротнівського лісництва.

Саме тут, у резиденції Санти, 24 грудня влаштували справжню новорічну казку для дітей із сімей луцьких учасників антитерористичної операції, - пише Волинська правда.

Майстер-класи, пісні та танці, чаювання під потріскування дров у каміні, подарунки, а головне – можливість озвучити свої найпотаємніші бажання самому Санті – мали сьогодні майже два десятки діток луцьких Героїв завдяки співпраці Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства з громадською організацією «Інститут волонтерства та громадської співпраці».

«Дітки зазвичай просять у мене іграшок, домашніх улюбленців, а найчастіше – щастя своїй сім’ї та миру Україні», – розповів Санта після того, як усі охочі розповіли йому вірші, а за це отримали можливість висловити свої бажання.

Семирічна Вікторія Соніч потай розповіла, що замовила у Санти ляльку. Натомість її братик Роман сказав, що вірить у те, що про такі бажання розповідати не можна, адже інакше вони не здійсняться, тож свою розмову з Сантою залишив у таємниці.

До слова, не стрималися від написання листів Санті та світлин із ним навіть дорослі відвідувачі резиденції.


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