У резиденції Санта Класу біля Луцька розважали дітей атовців. ФОТО





Саме тут, у



Майстер-класи, пісні та танці, чаювання під потріскування дров у каміні, подарунки, а головне – можливість озвучити свої найпотаємніші бажання самому Санті – мали сьогодні майже два десятки діток луцьких Героїв завдяки співпраці Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства з громадською організацією «Інститут волонтерства та громадської співпраці».



«Дітки зазвичай просять у мене іграшок, домашніх улюбленців, а найчастіше – щастя своїй сім’ї та миру Україні», – розповів Санта після того, як усі охочі розповіли йому вірші, а за це отримали можливість висловити свої бажання.



Семирічна Вікторія Соніч потай розповіла, що замовила у Санти ляльку. Натомість її братик Роман сказав, що вірить у те, що про такі бажання розповідати не можна, адже інакше вони не здійсняться, тож свою розмову з Сантою залишив у таємниці.



До слова, не стрималися від написання листів Санті та світлин із ним навіть дорослі відвідувачі резиденції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Справжній Санта, його помічники – ельфи, безліч сюрпризів та новорічних несподіванок – усе це не у далекій Лапландії аж за полярним колом, а поблизу Луцька, у Ківерцівському районі, серед неймовірних краєвидів Воротнівського лісництва.Саме тут, у резиденції Санти , 24 грудня влаштували справжню новорічну казку для дітей із сімей луцьких учасників антитерористичної операції, - пише Волинська правда Майстер-класи, пісні та танці, чаювання під потріскування дров у каміні, подарунки, а головне – можливість озвучити свої найпотаємніші бажання самому Санті – мали сьогодні майже два десятки діток луцьких Героїв завдяки співпраці Волинського обласного управління лісового та мисливського господарства з громадською організацією «Інститут волонтерства та громадської співпраці».«Дітки зазвичай просять у мене іграшок, домашніх улюбленців, а найчастіше – щастя своїй сім’ї та миру Україні», – розповів Санта після того, як усі охочі розповіли йому вірші, а за це отримали можливість висловити свої бажання.Семирічна Вікторія Соніч потай розповіла, що замовила у Санти ляльку. Натомість її братик Роман сказав, що вірить у те, що про такі бажання розповідати не можна, адже інакше вони не здійсняться, тож свою розмову з Сантою залишив у таємниці.До слова, не стрималися від написання листів Санті та світлин із ним навіть дорослі відвідувачі резиденції.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію