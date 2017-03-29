У Луцьку Mercedes на швидкості в’їхав у павільйон ринку. Водій втік. ФОТО

Mercedes S500, який залишив водій в Луцьку, евакуювали.24 грудня вдень, близько 13 години, на ринку по проспекту Відродження, водій Mercedes S500 на швидкості в’їхав у павільйон і зупинився, - повідомили у патрульній поліції.Але патрульній поліції про автопригоду стало відомо не від очевидців, які мали б відразу зателефонувати на 102. Даний транспортний засіб екіпаж виявив випадково приблизно через 2 години від моменту в’їзду на ринок.Як розповіли свідки пригоди, легковик їхав з великою швидкістю, а водій, очевидно, не впорався з керуванням і буквально «влетів» на ринок. Троє чоловіків, у тому числі водій, мали ознаки алкогольного сп’яніння і самостійно виїхати не могли. Водій попросив перехожого виїхати з пастки, але той, від’їжджаючи назад, застряг.Врешті, чоловіки покинули місце події, залишивши в салоні особисті речі.На місці події інспектори встановили, що автомобіль суттєво заважає безпеці дорожнього руху, тож його евакуювали на штрафмайданчик.«Оскільки транспортний засіб на іноземних номерах, то його власник, швидше за все, за кордоном, тож водій самостійно забрати автомобіль не зможе. Добре, що вихідний день, і ринок не працював, інакше могли б постраждати люди. Разом з тим, дивує безвідповідальність очевидців, які, побачивши таку автопригоду, навіть не повідомили про це поліцію», - розповів інспектор Патрульної поліції Луцька.