У центрі Луцька негода зіпсувала новорічну декорацію





Про це інформує



Виявилось, що на опору і кріплення щитів пішли дерев’яні опори, які, виглядають тонкими і неміцними. Частина з них навіть схожа на залишки віконних рам.



Цю огорожу з різдвяними мотивами купили рік тому. Коштувала вона для міста 94 659 гривень. Куплена огорожа була у приватного підприємства «Ялинка України». Цікаво, що огорожу тоді називали "антивандальною".



Цікаво, що рік тому була схожа історія з новорічними декораціями у Луцьку. Тоді сильний вітер пошкодив опору і кріплення щитів навколо центральної ялинки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку у ніч на 25 грудня негода понівечила новорічні декорації біля головної ялинки.Про це інформує Волинь24 Виявилось, що на опору і кріплення щитів пішли дерев’яні опори, які, виглядають тонкими і неміцними. Частина з них навіть схожа на залишки віконних рам.Цю огорожу з різдвяними мотивами купили рік тому. Коштувала вона для міста 94 659 гривень. Куплена огорожа була у приватного підприємства «Ялинка України». Цікаво, що огорожу тоді називали "антивандальною".Цікаво, що рік тому була схожа історія з новорічними декораціями у Луцьку. Тоді сильний вітер пошкодив опору і кріплення щитів навколо центральної ялинки.

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