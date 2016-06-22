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У центрі Луцька негода зіпсувала новорічну декорацію

У центрі Луцька негода зіпсувала новорічну декорацію
У Луцьку у ніч на 25 грудня негода понівечила новорічні декорації біля головної ялинки.

Про це інформує Волинь24.

Виявилось, що на опору і кріплення щитів пішли дерев’яні опори, які, виглядають тонкими і неміцними. Частина з них навіть схожа на залишки віконних рам.

Цю огорожу з різдвяними мотивами купили рік тому. Коштувала вона для міста 94 659 гривень. Куплена огорожа була у приватного підприємства «Ялинка України». Цікаво, що огорожу тоді називали "антивандальною".

Цікаво, що рік тому була схожа історія з новорічними декораціями у Луцьку. Тоді сильний вітер пошкодив опору і кріплення щитів навколо центральної ялинки.

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Теги: ялинка, огорожа, вітер, пошкодження
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Коментарі 2
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95 000 грн. на рейочки зі смітника - не забардзо дрого ?..
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95 тисяч - це в минулому році, а в цьому - за минулорічне списали 600 тисяч!! поліщук та пустовіт пішли ва-банк, красти - так по-дорослому!
то сніговик-пугало, то іграшок ледь на 20 тис грн на ялинках повісили, то гірлянди спалахнули, то антивандальну загорожу вітром здуло - а дєнєжкі лучан тю-тю...полетіли в кишені цим скотинякам!

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