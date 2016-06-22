У центрі Луцька негода зіпсувала новорічну декорацію
Сьогодні, 12:22
У Луцьку у ніч на 25 грудня негода понівечила новорічні декорації біля головної ялинки.
Про це інформує Волинь24.
Виявилось, що на опору і кріплення щитів пішли дерев’яні опори, які, виглядають тонкими і неміцними. Частина з них навіть схожа на залишки віконних рам.
Цю огорожу з різдвяними мотивами купили рік тому. Коштувала вона для міста 94 659 гривень. Куплена огорожа була у приватного підприємства «Ялинка України». Цікаво, що огорожу тоді називали "антивандальною".
Цікаво, що рік тому була схожа історія з новорічними декораціями у Луцьку. Тоді сильний вітер пошкодив опору і кріплення щитів навколо центральної ялинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Волинь24.
Виявилось, що на опору і кріплення щитів пішли дерев’яні опори, які, виглядають тонкими і неміцними. Частина з них навіть схожа на залишки віконних рам.
Цю огорожу з різдвяними мотивами купили рік тому. Коштувала вона для міста 94 659 гривень. Куплена огорожа була у приватного підприємства «Ялинка України». Цікаво, що огорожу тоді називали "антивандальною".
Цікаво, що рік тому була схожа історія з новорічними декораціями у Луцьку. Тоді сильний вітер пошкодив опору і кріплення щитів навколо центральної ялинки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
Останні новини
Волинянки здобули перемогу на Міжнародному турнірі з боксу
Сьогодні, 12:40
У центрі Луцька негода зіпсувала новорічну декорацію
Сьогодні, 12:22
Суцільне випробування: дорога на Волині перетворилась на болото
Сьогодні, 11:45
Медіа
то сніговик-пугало, то іграшок ледь на 20 тис грн на ялинках повісили, то гірлянди спалахнули, то антивандальну загорожу вітром здуло - а дєнєжкі лучан тю-тю...полетіли в кишені цим скотинякам!