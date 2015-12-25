Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО





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Сьогодні, 25 грудня в Україні вперше відзначається одне з найбільших свят християнського світу - Різдво за григоріанським календарем.



З ініціативою щодо встановлення вихідного дня на Різдво 25 грудня в парламенті виступив голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький. За відповідне рішення проголосувало 238 народних депутатів.



Пізніше президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює офіційний святковий і неробочий день 25 грудня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимир-Волинському 24-го грудня, у навечір'я Різдва Христового, у костелі святих Іоакима та Анни відбулася свята Меса – Пастирка.Про це повідомляє Буг Сьогодні, 25 грудня в Україні вперше відзначається одне з найбільших свят християнського світу - Різдво за григоріанським календарем.З ініціативою щодо встановлення вихідного дня на Різдво 25 грудня в парламенті виступив голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності. За відповідне рішення проголосувало 238 народних депутатів.Пізніше президентпідписав закон, який встановлює офіційний святковий і неробочий день 25 грудня.

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