Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
Сьогодні, 15:01
У Володимир-Волинському 24-го грудня, у навечір'я Різдва Христового, у костелі святих Іоакима та Анни відбулася свята Меса – Пастирка.
Про це повідомляє Буг.
Сьогодні, 25 грудня в Україні вперше відзначається одне з найбільших свят християнського світу - Різдво за григоріанським календарем.
З ініціативою щодо встановлення вихідного дня на Різдво 25 грудня в парламенті виступив голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький. За відповідне рішення проголосувало 238 народних депутатів.
Пізніше президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює офіційний святковий і неробочий день 25 грудня.
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Про це повідомляє Буг.
Сьогодні, 25 грудня в Україні вперше відзначається одне з найбільших свят християнського світу - Різдво за григоріанським календарем.
З ініціативою щодо встановлення вихідного дня на Різдво 25 грудня в парламенті виступив голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький. За відповідне рішення проголосувало 238 народних депутатів.
Пізніше президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює офіційний святковий і неробочий день 25 грудня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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