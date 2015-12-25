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Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО

Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
У Володимир-Волинському 24-го грудня, у навечір'я Різдва Христового, у костелі святих Іоакима та Анни відбулася свята Меса – Пастирка.

Про це повідомляє Буг.

Сьогодні, 25 грудня в Україні вперше відзначається одне з найбільших свят християнського світу - Різдво за григоріанським календарем.

З ініціативою щодо встановлення вихідного дня на Різдво 25 грудня в парламенті виступив голова Комітету Верховної Ради з питань культури і духовності Микола Княжицький. За відповідне рішення проголосувало 238 народних депутатів.

Пізніше президент Петро Порошенко підписав закон, який встановлює офіційний святковий і неробочий день 25 грудня.

Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО

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Теги: католики, Різдво, Володимир-Волинський
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