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Показали, як виглядає найсучасніша тюрма світу

Показали, як виглядає найсучасніша тюрма світу
Тюрма Сторстрем у Данії зовсім не схожа на місце для злочинців, а більше нагадує хостел зі стриманим стилем.

Дизайнерська студія попрацювала над проектом так, щоб ув'язнені могли почуватись комфортно, - пише Радіо Максимум.

Тут водночас можуть розмістити до 250 зловмисників, для кожного з яких є окрема камера з ванною, холодильником, столом, шафою, телевізором та можливістю потрапити у спільні приміщення.

"Ми справді віримо, і, очевидно, статистика підтримує нас у цьому, що жорстоке та менш стимулююче середовище створює більше злочинців. Однак наївно вважати, що архітектура самотужки вирішить цю проблему", - ділиться один із провідних дизайнерів проекту.

Показали, як виглядає найсучасніша тюрма світу
Показали, як виглядає найсучасніша тюрма світу
Показали, як виглядає найсучасніша тюрма світу
Показали, як виглядає найсучасніша тюрма світу
Показали, як виглядає найсучасніша тюрма світу
Показали, як виглядає найсучасніша тюрма світу


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Теги: тюрма, дизайн, Данія
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