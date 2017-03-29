Показали, як виглядає найсучасніша тюрма світу





Дизайнерська студія попрацювала над проектом так, щоб ув'язнені могли почуватись комфортно, - пише



Тут водночас можуть розмістити до 250 зловмисників, для кожного з яких є окрема камера з ванною, холодильником, столом, шафою, телевізором та можливістю потрапити у спільні приміщення.



"Ми справді віримо, і, очевидно, статистика підтримує нас у цьому, що жорстоке та менш стимулююче середовище створює більше злочинців. Однак наївно вважати, що архітектура самотужки вирішить цю проблему", - ділиться один із провідних дизайнерів проекту.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Тюрма Сторстрем у Данії зовсім не схожа на місце для злочинців, а більше нагадує хостел зі стриманим стилем.Дизайнерська студія попрацювала над проектом так, щоб ув'язнені могли почуватись комфортно, - пише Радіо Максимум Тут водночас можуть розмістити до 250 зловмисників, для кожного з яких є окрема камера з ванною, холодильником, столом, шафою, телевізором та можливістю потрапити у спільні приміщення."Ми справді віримо, і, очевидно, статистика підтримує нас у цьому, що жорстоке та менш стимулююче середовище створює більше злочинців. Однак наївно вважати, що архітектура самотужки вирішить цю проблему", - ділиться один із провідних дизайнерів проекту.

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