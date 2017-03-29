У Харкові підірвали авто скандального поліцейського

Миколи Черемухина.



У результаті події ніхто не постраждав, проте були пошкоджені ворота в гараж і сім сусідніх авто, - пише



"Кажуть, було чути вибух о 7:30. А під машиною виявили ще три гранати, які не розірвалися. Швидше за все, заклали 4 гранати, які мали вибухнути під час руху автомобіля, але одна вибухнула завчасно", - йдеться в повідомленні.



"Судячи по такій кількості вибухівки, його навряд чи хотіли просто налякати", - наголосило воно.



Близько року тому Микола Черемухін очолив відділ оперативних розробок у східному регіоні. До цього представники Громадянського корпусу "Азов" неодноразово вимагали відставки Черемухина, якого на початку 2000-х років звинувачували в груповому згвалтуванні, рекеті, здирництві та створенні ОЗУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Харкові в понеділок, 25 грудня, вранці у дворі будинку по вул.Культури підірвали машину екс-начальника ГУ Нацполіції в Харківській області, начальника відділу оперативних розробок у східному регіоніУ результаті події ніхто не постраждав, проте були пошкоджені ворота в гараж і сім сусідніх авто, - пише Обозреватель "Кажуть, було чути вибух о 7:30. А під машиною виявили ще три гранати, які не розірвалися. Швидше за все, заклали 4 гранати, які мали вибухнути під час руху автомобіля, але одна вибухнула завчасно", - йдеться в повідомленні."Судячи по такій кількості вибухівки, його навряд чи хотіли просто налякати", - наголосило воно.Близько року тому Микола Черемухін очолив відділ оперативних розробок у східному регіоні. До цього представники Громадянського корпусу "Азов" неодноразово вимагали відставки Черемухина, якого на початку 2000-х років звинувачували в груповому згвалтуванні, рекеті, здирництві та створенні ОЗУ.

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