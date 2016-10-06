В українців не забиратимуть житло через борги за комуналку
Сьогодні, 16:37
В українців не можуть забирати житло за борги по житлово-комунальних послугах.
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, - пише РБК-Україна.
"Якщо ми заберемо у людини житло, ми проблему вирішимо? Ми створимо додаткові проблеми, тому що далі таку людину треба соціально захистити, де тут вигода? Тому я хотів би всіх заспокоїти: ніхто, ніколи, з точки зору житла в людини за борги за комунальні послуги забирати не може і не буде", - запевнив міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у жовтні 2017 року, порівняно з вереснем 2017 року, виросла й на кінець жовтня склала 28,4 млрд гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, - пише РБК-Україна.
"Якщо ми заберемо у людини житло, ми проблему вирішимо? Ми створимо додаткові проблеми, тому що далі таку людину треба соціально захистити, де тут вигода? Тому я хотів би всіх заспокоїти: ніхто, ніколи, з точки зору житла в людини за борги за комунальні послуги забирати не може і не буде", - запевнив міністр.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у жовтні 2017 року, порівняно з вереснем 2017 року, виросла й на кінець жовтня склала 28,4 млрд гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
Черговий популізм. Якщо у боржника не забирати майно,то вони не будуть платити. Квартири треба забирати, боржників виселяти,а дітей передавати у сиротинець.... Нехай вчаться платити по своїх рахунках.
Останні новини
Книгу лучанина видали у Польщі
Сьогодні, 17:01
В українців не забиратимуть житло через борги за комуналку
Сьогодні, 16:37
У Луцьку в театрі ляльок - новорічний аншлаг. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
У Рівному вночі горіло авто
Сьогодні, 15:33
Медіа