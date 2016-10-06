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В українців не забиратимуть житло через борги за комуналку

В українців не забиратимуть житло через борги за комуналку
В українців не можуть забирати житло за борги по житлово-комунальних послугах.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, - пише РБК-Україна.

"Якщо ми заберемо у людини житло, ми проблему вирішимо? Ми створимо додаткові проблеми, тому що далі таку людину треба соціально захистити, де тут вигода? Тому я хотів би всіх заспокоїти: ніхто, ніколи, з точки зору житла в людини за борги за комунальні послуги забирати не може і не буде", - запевнив міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у жовтні 2017 року, порівняно з вереснем 2017 року, виросла й на кінець жовтня склала 28,4 млрд гривень.

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Теги: борг, житло, комуналка
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Коментарі 1
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Черговий популізм. Якщо у боржника не забирати майно,то вони не будуть платити. Квартири треба забирати, боржників виселяти,а дітей передавати у сиротинець.... Нехай вчаться платити по своїх рахунках.
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