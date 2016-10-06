В українців не забиратимуть житло через борги за комуналку





Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, - пише



"Якщо ми заберемо у людини житло, ми проблему вирішимо? Ми створимо додаткові проблеми, тому що далі таку людину треба соціально захистити, де тут вигода? Тому я хотів би всіх заспокоїти: ніхто, ніколи, з точки зору житла в людини за борги за комунальні послуги забирати не може і не буде", - запевнив міністр.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у жовтні 2017 року, порівняно з вереснем 2017 року, виросла й на кінець жовтня склала 28,4 млрд гривень.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В українців не можуть забирати житло за борги по житлово-комунальних послугах.Про це заявив міністр соціальної політики, - пише РБК-Україна "Якщо ми заберемо у людини житло, ми проблему вирішимо? Ми створимо додаткові проблеми, тому що далі таку людину треба соціально захистити, де тут вигода? Тому я хотів би всіх заспокоїти: ніхто, ніколи, з точки зору житла в людини за борги за комунальні послуги забирати не може і не буде", - запевнив міністр.Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заборгованість населення України з оплати житлово-комунальних послуг у жовтні 2017 року, порівняно з вереснем 2017 року, виросла й на кінець жовтня склала 28,4 млрд гривень.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію