У Луцьку в театрі ляльок - новорічний аншлаг. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
У Волинському обласному театрі ляльок − аншлаги. Щодня тут проводять по три новорічні ранки. Ціна − 20 гривень.
За ці гроші дитина побачить виставу “Снігова королева” та навіть на сцені театру отримає привітання від Діда Мороз, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Заслужений артист України Петро Савош виконує роль доброго дідуся вже 42 роки. Каже, що діти вже залюбки б спілкувалися із Святим Миколаєм, але умови диктують батьки.
Колись у ляльковому театрі використовували усю площу − казку розігрували у двох фойє. У першому − злі сили викрадали символічний Новий рік, у другому вестибюлі його визволяли за допомогою Діда Мороза, який давав подарунки. А вже потім діти йшли до залу дивитися виставу. Зараз усе дійство відбувається виключно на сцені. Кажуть, що так зручніше батькам гордитися своїми чадами.
В театрі кажуть, що ціну на квитки підняти не можуть, бо є державною структурою. В інших розважальних закладах новорічні забави значно дорожчі. У світі ляльок цим не дуже переймаються, завдяки низький ціні − порожнього залу не буває. Квитки на найближчі дні усі розпродані.
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За ці гроші дитина побачить виставу “Снігова королева” та навіть на сцені театру отримає привітання від Діда Мороз, - йдеться у сюжеті 12 каналу.
Заслужений артист України Петро Савош виконує роль доброго дідуся вже 42 роки. Каже, що діти вже залюбки б спілкувалися із Святим Миколаєм, але умови диктують батьки.
Колись у ляльковому театрі використовували усю площу − казку розігрували у двох фойє. У першому − злі сили викрадали символічний Новий рік, у другому вестибюлі його визволяли за допомогою Діда Мороза, який давав подарунки. А вже потім діти йшли до залу дивитися виставу. Зараз усе дійство відбувається виключно на сцені. Кажуть, що так зручніше батькам гордитися своїми чадами.
В театрі кажуть, що ціну на квитки підняти не можуть, бо є державною структурою. В інших розважальних закладах новорічні забави значно дорожчі. У світі ляльок цим не дуже переймаються, завдяки низький ціні − порожнього залу не буває. Квитки на найближчі дні усі розпродані.
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