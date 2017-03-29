У Луцьку в театрі ляльок - новорічний аншлаг. ВІДЕО





За ці гроші дитина побачить виставу “Снігова королева” та навіть на сцені театру отримає привітання від Діда Мороз, - йдеться у сюжеті



Заслужений артист України Петро Савош виконує роль доброго дідуся вже 42 роки. Каже, що діти вже залюбки б спілкувалися із Святим Миколаєм, але умови диктують батьки.



Колись у ляльковому театрі використовували усю площу − казку розігрували у двох фойє. У першому − злі сили викрадали символічний Новий рік, у другому вестибюлі його визволяли за допомогою Діда Мороза, який давав подарунки. А вже потім діти йшли до залу дивитися виставу. Зараз усе дійство відбувається виключно на сцені. Кажуть, що так зручніше батькам гордитися своїми чадами.



В театрі кажуть, що ціну на квитки підняти не можуть, бо є державною структурою. В інших розважальних закладах новорічні забави значно дорожчі. У світі ляльок цим не дуже переймаються, завдяки низький ціні − порожнього залу не буває. Квитки на найближчі дні усі розпродані.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинському обласному театрі ляльок − аншлаги. Щодня тут проводять по три новорічні ранки. Ціна − 20 гривень.За ці гроші дитина побачить виставу “Снігова королева” та навіть на сцені театру отримає привітання від Діда Мороз, - йдеться у сюжеті 12 каналу Заслужений артист Українивиконує роль доброго дідуся вже 42 роки. Каже, що діти вже залюбки б спілкувалися із Святим Миколаєм, але умови диктують батьки.Колись у ляльковому театрі використовували усю площу − казку розігрували у двох фойє. У першому − злі сили викрадали символічний Новий рік, у другому вестибюлі його визволяли за допомогою Діда Мороза, який давав подарунки. А вже потім діти йшли до залу дивитися виставу. Зараз усе дійство відбувається виключно на сцені. Кажуть, що так зручніше батькам гордитися своїми чадами.В театрі кажуть, що ціну на квитки підняти не можуть, бо є державною структурою. В інших розважальних закладах новорічні забави значно дорожчі. У світі ляльок цим не дуже переймаються, завдяки низький ціні − порожнього залу не буває. Квитки на найближчі дні усі розпродані.

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