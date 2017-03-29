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У Луцьку патрульні покарали водія маршрутки, бо той розмовляв по телефону

У Луцьку патрульні покарали водія маршрутки, бо той розмовляв по телефону
У Луцьку на водія маршрутки, який порушив ПДР, оформили дві постанови.

Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Луцька у Facebook.

Сьогодні вдень, 25 грудня, патрульні помітили маршрутне таксі, водій якого, від’їжджаючи від зупинки, не увімкнув покажчик повороту.
До того ж, чоловік за кермом розмовляв по мобільному телефону.

Його зупинили та винесли 2 постанови за порушення.

Також з громадянином провели профілактичну бесіду, зауваживши, що цьогоріч трапилось кілька десятків аварій за участю маршрутних транспортних засобів, водії яких порушували правила дорожнього руху.
У Луцьку патрульні покарали водія маршрутки, бо той розмовляв по телефону

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Теги: маршрутка, порушення, патрульні
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Коментарі 2
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Молодці !!!
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Вони всі їздять і розмовляють по телефону.(штрафувати треба всіх)
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