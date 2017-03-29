У Луцьку патрульні покарали водія маршрутки, бо той розмовляв по телефону





Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Луцька у



Сьогодні вдень, 25 грудня, патрульні помітили маршрутне таксі, водій якого, від’їжджаючи від зупинки, не увімкнув покажчик повороту.

До того ж, чоловік за кермом розмовляв по мобільному телефону.



Його зупинили та винесли 2 постанови за порушення.



Також з громадянином провели профілактичну бесіду, зауваживши, що цьогоріч трапилось кілька десятків аварій за участю маршрутних транспортних засобів, водії яких порушували правила дорожнього руху.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на водія маршрутки, який порушив ПДР, оформили дві постанови.Про це йдеться на сторінці Патрульної поліції Луцька у Facebook Сьогодні вдень, 25 грудня, патрульні помітили маршрутне таксі, водій якого, від’їжджаючи від зупинки, не увімкнув покажчик повороту.До того ж, чоловік за кермом розмовляв по мобільному телефону.Його зупинили та винесли 2 постанови за порушення.Також з громадянином провели профілактичну бесіду, зауваживши, що цьогоріч трапилось кілька десятків аварій за участю маршрутних транспортних засобів, водії яких порушували правила дорожнього руху.

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