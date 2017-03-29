вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Рівному вночі горіло авто

У Рівному вночі горіло авто
У Рівному 24 грудня о 23:25 на вулиці Фабрична горів автомобіль Audi 80.

Поліцейські встановили, що авто належить 30-річному жителю Рівненського району, - інформує ГУНП у Рівненській області.

Вогнем було пошкоджено моторний відсік та частину салону автомобіля. За попередньою інформацією, загоряння сталося через підпал. Однак остаточну причину пожежі встановить експертиза.

Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.

У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчиненого злочину.

У Рівному вночі горіло авто
У Рівному вночі горіло авто
У Рівному вночі горіло авто




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Рівне, авто, підпал
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Дерибан чи дефіцит: чому Луцьк мало заробляє на продажу землі?
Коли емоції б'ють через край: депутат штовхнув активіста у Луцькій міськраді
«Немає стратегії»: у Луцьку б’ють на сполох через «небезпечний» бюджет
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В українців не забиратимуть житло через борги за комуналку
Сьогодні, 16:37
У Луцьку в театрі ляльок - новорічний аншлаг. ВІДЕО
Сьогодні, 16:02
У Рівному вночі горіло авто
Сьогодні, 15:33
У Луцьку патрульні покарали водія маршрутки, бо той розмовляв по телефону
Сьогодні, 15:17
Католицьке Різдво у Володимирі. ФОТО
Сьогодні, 15:01
Схожі новини
У Рівному вночі невідомі підпалили 2 автівки. ФОТО У Рівному вночі невідомі підпалили 2 автівки. ФОТО
22 грудень, 10:38
У Рівному чоловіку спалили авто і будинок У Рівному чоловіку спалили авто і будинок
14 грудень, 12:00
У Рівному спалили авто бізнесмена. ФОТО У Рівному спалили авто бізнесмена. ФОТО
01 грудень, 11:52
Дитина за кермом, наркотики, пістолет: як у Рівному затримували порушників Дитина за кермом, наркотики, пістолет: як у Рівному затримували порушників
18 жовтень, 09:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Резиденція Санта-Клауса біля Луцька. ФОТО
24 грудень, 12:35
 2
10 найкращих українських музичних альбомів 2017-го
Сьогодні, 21:01
 1
Луцьк на фото 1914-1918 років
24 грудень, 09:09
 1
Відео виставки котів у Луцьку
Сьогодні, 23:31
 0
На контракті у «Волині» лише 6 гравців
Сьогодні, 23:25
 0
Медіа
відео
1/8