У Рівному вночі горіло авто





Поліцейські встановили, що авто належить 30-річному жителю Рівненського району, - інформує



Вогнем було пошкоджено моторний відсік та частину салону автомобіля. За попередньою інформацією, загоряння сталося через підпал. Однак остаточну причину пожежі встановить експертиза.



Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.



У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчиненого злочину.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Рівному 24 грудня о 23:25 на вулиці Фабрична горів автомобіль Audi 80.Поліцейські встановили, що авто належить 30-річному жителю Рівненського району, - інформує ГУНП у Рівненській області.Вогнем було пошкоджено моторний відсік та частину салону автомобіля. За попередньою інформацією, загоряння сталося через підпал. Однак остаточну причину пожежі встановить експертиза.Відомості за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України.У рамках кримінального провадження правоохоронці встановлюють осіб, причетних до вчиненого злочину.

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