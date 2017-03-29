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Ноу-хау для домашніх улюбленців: у Луцькому зоопарку створять «готель»

Ноу-хау для домашніх улюбленців: у Луцькому зоопарку створять «готель»
Готель для домашніх тварин планують створити у комунальному закладі «Луцький зоопарк».

Цю ідею націлилися реалізувати вже в 2018 році, аби вирішити проблему лучан щодо догляду за домашніми улюбленцями, у час їхніх відряджень чи відпусток, - пишуть Волинські новини.

Директор звіринцю Людмила Денисенко каже, що з початком відпусток проблема – на кого лишити домашню тварину – для багатьох особливо гостра. А вирішити її можна створивши «готель» на території зоопарку. Пані Людмила каже, що за кордоном практикують надання подібних послуг із тимчасового догляду за домашніми улюбленцями.

«У період відпусток багато лучан зіштовхуються з проблемою – на кого залишити свого домашнього улюбленця, коли хочуть поїхати з міста. Ми вирішили розвʼязати цю проблему, створивши тимчасовий притулок для домашніх тварин, чиї господарі поїхали відпочивати. На разі розмірковуємо про спектр послуг та різновид тварин. Плануємо, аби нам на догляд могли лишати усіх - від песиків і котиків до хомʼячків і морських свинок. Думаю, що це буде корисно і для містян, коли тварини будуть під наглядом професіоналів, і для зоопарку, адже матимемо додаткові фінансові надходження. Якщо ми з левом вміємо справитися, то з котиками точно розберемося, щоб вони були ситі та щасливі», - з усмішкою ділиться планами Людмила Денисенко.

Зауважимо, що за шість років комунальне підприємство «Луцький зоопарк» в рази збільшило кількість мешканців. Із 43 видів тварин їхня кількість зросла до 94, а це близько 500 особин: від левів, тигрів і до морських свинок. Враховуючи високий рівень зоопарку, йому почали довіряти і з-за кордоном, як результат, луцький зоопарк приєднався до єдиної системи зоопарків світу.

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Теги: Луцький зоопарк, готель
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