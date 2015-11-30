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Книгу лучанина видали у Польщі

Книгу лучанина видали у Польщі
«BIALA WRONA» («Біла ворона») – таку назву має поетична збірка Сергія Лиса з Луцька, яка цими днями побачила світ у Кракові.

У вільному перекладі книга польською Марека Вавжинського, - пише Волинська правда.

Сергій Лис – фаховий історик, старший науковий співробітник Волинського краєзнавчого музею. Водночас він пише поезію. Дебютна збірка Сергія Лиса «Ясминовий місяць» була відзначена як краща в конкурсі «Світ волинської книги» (у номінації «Поезія: молодий автор»). А на вихід другої книги («Медитація соняха») захоплено відгукнулися й відомі вітчизняні літературознавці та критики.

Якщо перші дві збірки С. Лиса побачили світ у Луцьку, то третя (у перекладі М. Вавжинського) – в польському Кракові. А мистецьким місточком між Сергієм і Мареком стало луцьке видавництво «Твердиня», у якому обидва видавали свої книжки. Нагадаємо, звідси до читачів прийшли поетична збірка «На маргінесах» (переклад Віктора Мельника) і міні-епопея «Улісс» (переклад Віктора Яручика) Марека Вавжинського та монографія «Слово поза цензурою. Самвидав як феномен культури і суспільно-політичної думки» і поетична збірка «Медитація соняха» Сергія Лиса. Отож, головний редактор «Твердині» Микола Мартинюк подарував польському авторові «Медитацію соняха», а той переклав з неї вірші, які йому найбільше сподобалися, і видав їх у Кракові окремою книжкою.

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Теги: Сергій Лис, книга, Польща
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