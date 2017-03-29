У Москві автобус в'їхав у підземний перехід: 5 загиблих, 15 травмованих





За повідомленнями російських ЗМІ, загинули п'ятеро людей, ще 15 отримали поранення, - інформує



Автобус заїхав на тротуар, збив кількох людей, а потім в'їхав у підземний перехід, де застряг на сходах.



Повідомляється, що водія затримано, його стан дозволяє провести допит.



"Коли я знявся з ручника, автобус поїхав. Я робив все, щоб зупинити, але він не зупинився. В автобусі коробка автомат, тому нічого не зміг зробити більше", - заявив водій автобуса.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Москві пасажирський автобус в'їхав у підземний пішохідний перехід біля станції метро Слов'янський бульвар.За повідомленнями російських ЗМІ, загинули п'ятеро людей, ще 15 отримали поранення, - інформує Корреспондент Автобус заїхав на тротуар, збив кількох людей, а потім в'їхав у підземний перехід, де застряг на сходах.Повідомляється, що водія затримано, його стан дозволяє провести допит."Коли я знявся з ручника, автобус поїхав. Я робив все, щоб зупинити, але він не зупинився. В автобусі коробка автомат, тому нічого не зміг зробити більше", - заявив водій автобуса.

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