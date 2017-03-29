26 грудня на Волині: гортаючи календар

Цього дня народилася радіоведуча(на фото).Також день народження святкують колишній депутат Волинської обласної ради, заступник начальника обласної інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції, депутат Волинської обласної ради, а також заслужений діяч мистецтв Українивітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Аркадій, Арсеній та Євген - та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.26 грудня народилася одна з перших волинських письменниць, активна учасниця революційно-демократичного руху в Україні й Білорусі Єва Фелінська (1793-1859). Жила у Воютині Луцького району до кінця життя.Також 26 грудня народився засновник історико-краєзнавчого музею у Торчині(1924 —2012). Український історик, член Національної спілки краєзнавців України, заслужений працівник культури України, нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність» був лауреатом обласних премій ім. Миколи Куделі та «Одержимість», почесним професором у галузі історії Волинського національного університету ім. Лесі Українки.До речі, саме 26 грудня у 2009 році відомого історика й краєзнавця Григорія Гуртового назвали на Волині «Людиною року-2009» за версією Волинської організації власкорів всеукраїнських ЗМІ.А ще сьогодні у світі відзначають День подарунків. Це дивовижне свято, свято сюрпризів, свято подарунків, свято уваги і не байдужості виникло у Великобританії та пов’язаних з нею країнах Британської співдружності. Спочатку ця дата мала інтригуючу назву - «Boxing day» і була не робочим днем.