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26 грудня на Волині: гортаючи календар

26 грудня на Волині: гортаючи календар
Цього дня народилася радіоведуча Вікторія Жуковська (на фото).

Також день народження святкують колишній депутат Волинської обласної ради Надія Поліщук, заступник начальника обласної інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської продукції Наталія Момчева, депутат Волинської обласної ради Валерій Курстак, а також заслужений діяч мистецтв України Віталій Іваницький.

Інформаційне агентство ВолиньPost вітає їх, а також іменинників цього дня - тих, хто носить ім’я Аркадій, Арсеній та Євген - та бажає міцного здоров’я, кохання, злагоди у родині, творчого натхнення та професійних успіхів.

26 грудня народилася одна з перших волинських письменниць, активна учасниця революційно-демократичного руху в Україні й Білорусі Єва Фелінська (1793-1859). Жила у Воютині Луцького району до кінця життя.

Також 26 грудня народився засновник історико-краєзнавчого музею у Торчині Григорій Гуртовий (1924 —2012). Український історик, член Національної спілки краєзнавців України, заслужений працівник культури України, нагороджений орденами «За заслуги» ІІІ ступеня, «За мужність» був лауреатом обласних премій ім. Миколи Куделі та «Одержимість», почесним професором у галузі історії Волинського національного університету ім. Лесі Українки.

До речі, саме 26 грудня у 2009 році відомого історика й краєзнавця Григорія Гуртового назвали на Волині «Людиною року-2009» за версією Волинської організації власкорів всеукраїнських ЗМІ.

А ще сьогодні у світі відзначають День подарунків. Це дивовижне свято, свято сюрпризів, свято подарунків, свято уваги і не байдужості виникло у Великобританії та пов’язаних з нею країнах Британської співдружності. Спочатку ця дата мала інтригуючу назву - «Boxing day» і була не робочим днем.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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