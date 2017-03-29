На контракті у «Волині» лише 6 гравців

Головний тренер «Волині»розповів про перші тижні роботи з командою та плани на майбутнє.Сімнадцяте місце у турнірній таблиці – не найкращий багаж, з яким з різних причин наш клуб перетинає своєрідний рубіж зимового міжсезоння. Утім, час для виправлення ситуації ще є, - кажуть в клубній прес-службі.Як і можливості, за словами нового головного тренера команди. «Ситуація справді дуже складна, адже до завершення чемпіонату залишилось усього 12 матчів. Разом з тим, щільність таблиці та мінімальне відставання від конкурентів дає нам усі шанси, адже буквально один-два тури першості можуть кардинально змінити турнірне положення будь-якої команди», - розповів Віктор Богатир.«Волинь» провела тренувальний збір ще до Нового року: протягом 16-21 грудня команда та її потенційні новачки займалися у Моршині. «Шість чоловік залишилися у нас на контракті, ще з декількома уже уклали контракти. Серед новачків – футболісти, які серйозно пограли на рівні Прем’єр-ліги, першої ліги та просто молоді та дуже перспективні хлопці. Вважаю правильним вчинком знайомство з командою та тренувальні збори уже в грудні», - додав Віктор Миколайович.За словами наставника «Волині», команда поки ще не укомплектована повністю, тож незабаром слід очікувати нові імена у її складі. «Зараз ми працюємо над підсиленням ще декількох позицій, а особливо – атакувальної ланки. Хочемо, аби навесні команда грала швидкий та динамічний футбол», - резюмував головний тренер клубу.Утім, чи не найголовніший фактор відбору нових гравців для Віктора Богатиря – це серйозне ставлення до футболу та кольорів «Волині». «У мене є конкретні вимоги до футболістів, які стосуються навіть їхньої поведінки та культури. І на тренувальному зборі вже можна було відзначити, що вони минули спокійно, культурно та ввічливо. Спортсмени (у декого з яких уже є сім’ї та діти) повинні з розумінням ставитися до того, що вони не просто заробляють гроші, а й захищають кольори команди з традиціями та честь волинського краю. Тому дуже важливо об’єднати цей командний дух, який дозволить цим хлопцям не лише залишитися на наступний сезон у Першій лізі, а й бути готовими до виконання нових завдань», - каже наставник луцького клубу.Без сумніву, перші місяці наступного року для футбольної сім’ї «Волині» будуть насиченими кропіткою працею. «Дуже важливо, аби максимально продуктивно ми попрацювали на зимових зборах. Разом команда збереться уже в середині січня, а на лютий, якщо все складеться добре – тренуватимемось у Туреччині. Кожен гравець команди має свої плюси, моє ж завдання – розкрити цих хлопців», - резюмував Віктор Богатир.