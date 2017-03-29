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Луцька професор відзначила 85-річчя. ФОТО

Луцька професор відзначила 85-річчя. ФОТО
Доктор філологічних наук, професор Луїза Оляндер відзначила 85-річчя.

25 грудня ювілярка приймала вітання від колег та колишніх і нинішніх студентів, - пише в Facebook декан філологічного факультету СНУ.

"Луїза Костянтинівна – уродженка далекого Хабаровська, вихованка Ленінградського й Орловського університетів, проте 1966 року пов’язала своє життя з волинським краєм, із нашим навчальним закладом, згодом стала першою професоркою на Волині, людиною, яка зробила незмірно багато для вивчення історії і культури нашого краю".

"Професор Луїза Оляндер сьогодні може пишатися серйозною літературознавчою школою, набутим духовним та інтелектуальним досвідом".

"Ми раді вітати Луїзу Костянтинівну з плідно прожитими літами. Зичимо ювілярці сильного духу, міцного здоров’я, наснаги, злетів творчості, невичерпного оптимізму, прихильної долі, ясного світла в кожному слові", - написав він.


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