Луцька професор відзначила 85-річчя. ФОТО

Доктор філологічних наук, професор Луїза Оляндер відзначила 85-річчя.25 грудня ювілярка приймала вітання від колег та колишніх і нинішніх студентів, - пише в Facebook декан філологічного факультету СНУ."Луїза Костянтинівна – уродженка далекого Хабаровська, вихованка Ленінградського й Орловського університетів, проте 1966 року пов’язала своє життя з волинським краєм, із нашим навчальним закладом, згодом стала першою професоркою на Волині, людиною, яка зробила незмірно багато для вивчення історії і культури нашого краю"."Професор Луїза Оляндер сьогодні може пишатися серйозною літературознавчою школою, набутим духовним та інтелектуальним досвідом"."Ми раді вітати Луїзу Костянтинівну з плідно прожитими літами. Зичимо ювілярці сильного духу, міцного здоров’я, наснаги, злетів творчості, невичерпного оптимізму, прихильної долі, ясного світла в кожному слові", - написав він.