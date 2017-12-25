У швейцарських Альпах загинуло три людини
Сьогодні, 08:49
За останні дні в швейцарських Альпах троє осіб загинули в результаті трьох різних випадків сходження лавини.
Про це повідомляє Reuters, – пише Еспресо.
«Троє осіб загинули в результаті окремих подій із лавиною у швейцарських Альпах», – йдеться у повідомленні.
Людина, яка каталася на лижах поруч з горою Ховардхорн у південному кантоні Валліс, загинула під завалом лавини в понеділок уранці. Окрім того, туриста, який зник безвісти в суботу, знайшли мертвим.
Ще одна людина з групи, яка здійснила сходження на висоту 2700 метрів у районі Сент-Люк, загинула в результаті сходження лавини в суботу.
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Про це повідомляє Reuters, – пише Еспресо.
«Троє осіб загинули в результаті окремих подій із лавиною у швейцарських Альпах», – йдеться у повідомленні.
Людина, яка каталася на лижах поруч з горою Ховардхорн у південному кантоні Валліс, загинула під завалом лавини в понеділок уранці. Окрім того, туриста, який зник безвісти в суботу, знайшли мертвим.
Ще одна людина з групи, яка здійснила сходження на висоту 2700 метрів у районі Сент-Люк, загинула в результаті сходження лавини в суботу.
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