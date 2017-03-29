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Курс валют у Луцьку на 26 грудня

Курс валют у Луцьку на 26 грудня
Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,738, а продаж - 28,079.

Євро при купівлі становить - 32,669, при продажу - 33,408.

Курс російського рубля: купівля - 0,421, продаж - 0,484.

Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,120, продаж - 7,926.

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Теги: курс, валюта, Луцьк
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