Курс валют у Луцьку на 26 грудня





Євро при купівлі становить - 32,669, при продажу - 33,408.



Курс російського рубля: купівля - 0,421, продаж - 0,484.



Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,120, продаж - 7,926.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Офіційний курс долара у Луцьку: купівля - 27,738, а продаж - 28,079.Євро при купівлі становить - 32,669, при продажу - 33,408.Курс російського рубля: купівля - 0,421, продаж - 0,484.Щодо польського злотого, то купівля становить - 7,120, продаж - 7,926.

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