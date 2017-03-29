На Волині в пожежі загинула людина





Про це повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.



Так, за інформацією рятувальників, загорання трапилося 25 грудня. Під час гасіння пожежі у дерев’яному житловому будинку виявили тіло 85-річного чоловіка.



Загалом у період 18-25 грудня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували 22 пожежі, 27 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, зокрема надали допомогу 10 водіям, які потрапили у скрутну ситуацію на автошляхах області.



Працівники групи піротехнічних робіт виявили та знешкодили 6 боєприпасів у Любомльському та Локачинському районах.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Туровичі Турійського району в пожежі загинула людина.Про це повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.Так, за інформацією рятувальників, загорання трапилося 25 грудня. Під час гасіння пожежі у дерев’яному житловому будинку виявили тіло 85-річного чоловіка.Загалом у період 18-25 грудня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували 22 пожежі, 27 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, зокрема надали допомогу 10 водіям, які потрапили у скрутну ситуацію на автошляхах області.Працівники групи піротехнічних робіт виявили та знешкодили 6 боєприпасів у Любомльському та Локачинському районах.

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