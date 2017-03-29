На Волині в пожежі загинула людина
Сьогодні, 09:22
У селі Туровичі Турійського району в пожежі загинула людина.
Про це повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.
Так, за інформацією рятувальників, загорання трапилося 25 грудня. Під час гасіння пожежі у дерев’яному житловому будинку виявили тіло 85-річного чоловіка.
Загалом у період 18-25 грудня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували 22 пожежі, 27 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, зокрема надали допомогу 10 водіям, які потрапили у скрутну ситуацію на автошляхах області.
Працівники групи піротехнічних робіт виявили та знешкодили 6 боєприпасів у Любомльському та Локачинському районах.
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Про це повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.
Так, за інформацією рятувальників, загорання трапилося 25 грудня. Під час гасіння пожежі у дерев’яному житловому будинку виявили тіло 85-річного чоловіка.
Загалом у період 18-25 грудня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували 22 пожежі, 27 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, зокрема надали допомогу 10 водіям, які потрапили у скрутну ситуацію на автошляхах області.
Працівники групи піротехнічних робіт виявили та знешкодили 6 боєприпасів у Любомльському та Локачинському районах.
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