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На Волині в пожежі загинула людина

На Волині в пожежі загинула людина
У селі Туровичі Турійського району в пожежі загинула людина.

Про це повідомляють у прес-службі ДСНС Волині.

Так, за інформацією рятувальників, загорання трапилося 25 грудня. Під час гасіння пожежі у дерев’яному житловому будинку виявили тіло 85-річного чоловіка.

Загалом у період 18-25 грудня працівники підрозділів пожежно-рятувальної служби Управління ДСНС України у Волинській області ліквідували 22 пожежі, 27 разів виїжджали на проведення аварійно-рятувальних робіт, зокрема надали допомогу 10 водіям, які потрапили у скрутну ситуацію на автошляхах області.

Працівники групи піротехнічних робіт виявили та знешкодили 6 боєприпасів у Любомльському та Локачинському районах.

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Теги: пожежа, НП, сметь
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