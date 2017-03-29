Розповіли про погоду у новорічну ніч

У ніч на 1 січня 2018 року температура повітря в Україні очікується від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу.«І завтра, і до неділі, до 31 грудня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +2+8 градусів, на півдні до +10+12 градусів. А в областях Чернігова, Харкова, Сум, Полтави та Луганська 0+4 градуси», – пише синоптик.Переважатиме суха погода, на північному сході невеликі опади, а 29-30 грудня у більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.«На дорогах, узбіччях та тротуарах, якщо щось до кінця тижня залишиться, окрім калюж, – місцями острівці льоду, ожеледиця», – додає вона.28-29 грудня прогнозують періодичне посилення вітру. «Ну, й пора проясняти прогностичну інтригу на 1 січня. У ніч на 1 січня 2018 року температура повітря в Україні очікується від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1 січня передбачається 0+5 градусів. Опадів істотних – навряд, лише у Рівненській, Житомирській, Чернігівській областях та у північних районах Київської області можливий невеликий дощ з мокрим снігом», – йдеться в дописі.