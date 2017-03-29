вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли про погоду у новорічну ніч

Розповіли про погоду у новорічну ніч
У ніч на 1 січня 2018 року температура повітря в Україні очікується від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу.

«І завтра, і до неділі, до 31 грудня, максимальна температура повітря в Україні становитиме +2+8 градусів, на півдні до +10+12 градусів. А в областях Чернігова, Харкова, Сум, Полтави та Луганська 0+4 градуси», – пише синоптик.

Переважатиме суха погода, на північному сході невеликі опади, а 29-30 грудня у більшості областей пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

«На дорогах, узбіччях та тротуарах, якщо щось до кінця тижня залишиться, окрім калюж, – місцями острівці льоду, ожеледиця», – додає вона.

28-29 грудня прогнозують періодичне посилення вітру. «Ну, й пора проясняти прогностичну інтригу на 1 січня. У ніч на 1 січня 2018 року температура повітря в Україні очікується від 2 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень 1 січня передбачається 0+5 градусів. Опадів істотних – навряд, лише у Рівненській, Житомирській, Чернігівській областях та у північних районах Київської області можливий невеликий дощ з мокрим снігом», – йдеться в дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: погода, прогноз, негода
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку збили чоловіка, а поліція ні сном, ні духом. Шукають свідків
Дерибан чи дефіцит: чому Луцьк мало заробляє на продажу землі?
Коли емоції б'ють через край: депутат штовхнув активіста у Луцькій міськраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку на Набережній - дві аварії. ФОТО
Сьогодні, 10:16
Волинські волонтери отримали президентські відзнаки
Сьогодні, 10:12
Розповіли про погоду у новорічну ніч
Сьогодні, 10:04
Волинську упівку нагородили орденом
Сьогодні, 09:44
На Волині в пожежі загинула людина
Сьогодні, 09:22
Схожі новини
Зі снігу в мокрий сніг і дощ: погода на вихідні Зі снігу в мокрий сніг і дощ: погода на вихідні
22 грудень, 13:22
Сунуть хуртовини: волинян попереджають про негоду Сунуть хуртовини: волинян попереджають про негоду
19 грудень, 09:45
Мороз і хуртовини: в Україну суне циклон Мороз і хуртовини: в Україну суне циклон
15 грудень, 09:47
Синоптик повідомила погоду на вихідні Синоптик повідомила погоду на вихідні
14 грудень, 12:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ночі біля Луцька в небі зафіксували дивне світіння. Кажуть, ракета. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:16
 1
10 найкращих українських музичних альбомів 2017-го
25 грудень, 21:01
 1
Тренера збірної Аргентини затримали п’яним за кермом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:43
 0
На Волині злодій викрав гаманець у жінки
Сьогодні, 11:36
 0
Варварство нечуване: у Ковелі з головної ялинки викрали ілюмінацію
Сьогодні, 11:17
 0
Медіа
відео
1/8