Волинські волонтери отримали президентські відзнаки





Про це стало відомо під час оперативної наради 26 грудня.



За волонтерську діяльність, зокрема під час безпосереднього перебування в зоні антитерористичної операції, відзнаку «За гуманітарну участь в АТО» вручили завідувачу хірургічного відділу Волинського госпіталю інвалідів війни Олександру Кругляку.



Окрім того, відзначили й волонтерів-пошуковців всеукраїнської громадської організації «Союз «Народна Пам'ять» з місії «Чорний тюльпан» – Олексія Златогорського, Миколу Собуцького, Юрія Сковороду та Андрія Трофимюка. Волонтерів нагородили відзнакою «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».

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