Волинські волонтери отримали президентські відзнаки
Сьогодні, 10:12
Волинських волонтерів, як організовували допомогу бійцям АТО та були учасниками місії «Чорний тюльпан», нагородили відзнаками.
Про це стало відомо під час оперативної наради 26 грудня.
За волонтерську діяльність, зокрема під час безпосереднього перебування в зоні антитерористичної операції, відзнаку «За гуманітарну участь в АТО» вручили завідувачу хірургічного відділу Волинського госпіталю інвалідів війни Олександру Кругляку.
Окрім того, відзначили й волонтерів-пошуковців всеукраїнської громадської організації «Союз «Народна Пам'ять» з місії «Чорний тюльпан» – Олексія Златогорського, Миколу Собуцького, Юрія Сковороду та Андрія Трофимюка. Волонтерів нагородили відзнакою «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».
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Про це стало відомо під час оперативної наради 26 грудня.
За волонтерську діяльність, зокрема під час безпосереднього перебування в зоні антитерористичної операції, відзнаку «За гуманітарну участь в АТО» вручили завідувачу хірургічного відділу Волинського госпіталю інвалідів війни Олександру Кругляку.
Окрім того, відзначили й волонтерів-пошуковців всеукраїнської громадської організації «Союз «Народна Пам'ять» з місії «Чорний тюльпан» – Олексія Златогорського, Миколу Собуцького, Юрія Сковороду та Андрія Трофимюка. Волонтерів нагородили відзнакою «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».
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Коментарі 1
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Ми тоже майже не крали, а відзнак від шоколадного нема.