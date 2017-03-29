вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Волинські волонтери отримали президентські відзнаки

Волинські волонтери отримали президентські відзнаки
Волинських волонтерів, як організовували допомогу бійцям АТО та були учасниками місії «Чорний тюльпан», нагородили відзнаками.

Про це стало відомо під час оперативної наради 26 грудня.

За волонтерську діяльність, зокрема під час безпосереднього перебування в зоні антитерористичної операції, відзнаку «За гуманітарну участь в АТО» вручили завідувачу хірургічного відділу Волинського госпіталю інвалідів війни Олександру Кругляку.

Окрім того, відзначили й волонтерів-пошуковців всеукраїнської громадської організації «Союз «Народна Пам'ять» з місії «Чорний тюльпан» – Олексія Златогорського, Миколу Собуцького, Юрія Сковороду та Андрія Трофимюка. Волонтерів нагородили відзнакою «За гуманітарну участь в антитерористичній операції».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Чорний тюльпан, відзнака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
А моя любима Самооборона знову лапу смокче :(
Ми тоже майже не крали, а відзнак від шоколадного нема.
Відповісти
Вибір редактора
У Луцьку збили чоловіка, а поліція ні сном, ні духом. Шукають свідків
Дерибан чи дефіцит: чому Луцьк мало заробляє на продажу землі?
Коли емоції б'ють через край: депутат штовхнув активіста у Луцькій міськраді
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Лід – не перепона: у грудні на Волині втопилося 4 людини
Сьогодні, 10:21
У Луцьку на Набережній - дві аварії. ФОТО
Сьогодні, 10:16
Волинські волонтери отримали президентські відзнаки
Сьогодні, 10:12
Розповіли про погоду у новорічну ніч
Сьогодні, 10:04
Волинську упівку нагородили орденом
Сьогодні, 09:44
Схожі новини
Волинську упівку нагородили орденом Волинську упівку нагородили орденом
Сьогодні, 09:44
Волинський військовий отримав посмертну відзнаку Волинський військовий отримав посмертну відзнаку
23 листопад, 11:26
Двоє волинян отримали звання від Президента Двоє волинян отримали звання від Президента
13 листопад, 09:50
Волинський волонтер розповів про феномен «Чорного тюльпану» Волинський волонтер розповів про феномен «Чорного тюльпану»
25 жовтень, 00:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ночі біля Луцька в небі зафіксували дивне світіння. Кажуть, ракета. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 11:16
 1
10 найкращих українських музичних альбомів 2017-го
25 грудень, 21:01
 1
«Сміттємор» по-луцьки. ВІДЕО
Сьогодні, 11:44
 0
Тренера збірної Аргентини затримали п’яним за кермом. ВІДЕО
Сьогодні, 11:43
 0
На Волині злодій викрав гаманець у жінки
Сьогодні, 11:36
 0
Медіа
відео
1/8