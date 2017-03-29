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Лід – не перепона: у грудні на Волині втопилося 4 людини

Лід – не перепона: у грудні на Волині втопилося 4 людини
Протягом грудня 2017 року на волинських водоймах втопилося 4 людини.

Про це під час оперативної наради у Волинській ОДА 26 грудня повідомив очільник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук.

Посадовець розповів, що від початку року на Волині у водоймах втопилося півсотні людей, з них – 6 дітей. Навіть попри те, що купальний сезон давно закінчився, люди продовжують гинути.

Так, протягом першого зимового місяця у водоймах області загинуло 4 людини. Грушовінчук нагадав, що у зимовий період варто не втрачати обережності – не треба переходити водойми по тонкому льоду тощо.

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Теги: НП, смерть
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