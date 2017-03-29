Назвали найпоширеніші причини пожеж на Волині
26 грудень, 20:13
Найбільша кількість пожеж на Волині, які сталися потягом 2017 року, сталася внаслідок необережного поводження із вогнем.
Про це під час оперативної наради у Волинській ОДА 26 грудня повідомив очільник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук.
Від початку року на Волині спалахнула 1121 пожежа, у якій загинула 31 людина, серед них – одна дитина. Найчастіше вогнище спалахувало у житловому секторі – тут зафіксували 828 загорянь. Внаслідок дії вогню пошкоджено 821 оселя та 115 одиниць техніки.
За словами посадовця, найбільша кількість пожеж – 459 – виникли через необережне поводження з вогнем. На другом місці – порушення правил експлуатації електроустановок, ще 131 – через порушення експлуатації пічного опалення.
Окрім того, очільник волинських ДСНСників нагадав про уважне поводження із вогнем у час новорічно-різдвяних свят. Зокрема, ялинки мають бути надійно встановлені, та не варто запалювати поблизу новорічних красунь бенгальські вогні чи користуватися іншою піротехнікою в чи поблизу приміщень.
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Про це під час оперативної наради у Волинській ОДА 26 грудня повідомив очільник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук.
Від початку року на Волині спалахнула 1121 пожежа, у якій загинула 31 людина, серед них – одна дитина. Найчастіше вогнище спалахувало у житловому секторі – тут зафіксували 828 загорянь. Внаслідок дії вогню пошкоджено 821 оселя та 115 одиниць техніки.
За словами посадовця, найбільша кількість пожеж – 459 – виникли через необережне поводження з вогнем. На другом місці – порушення правил експлуатації електроустановок, ще 131 – через порушення експлуатації пічного опалення.
Окрім того, очільник волинських ДСНСників нагадав про уважне поводження із вогнем у час новорічно-різдвяних свят. Зокрема, ялинки мають бути надійно встановлені, та не варто запалювати поблизу новорічних красунь бенгальські вогні чи користуватися іншою піротехнікою в чи поблизу приміщень.
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