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Назвали найпоширеніші причини пожеж на Волині

Назвали найпоширеніші причини пожеж на Волині
Найбільша кількість пожеж на Волині, які сталися потягом 2017 року, сталася внаслідок необережного поводження із вогнем.

Про це під час оперативної наради у Волинській ОДА 26 грудня повідомив очільник Управління ДСНС України у Волинській області Володимир Грушовінчук.

Від початку року на Волині спалахнула 1121 пожежа, у якій загинула 31 людина, серед них – одна дитина. Найчастіше вогнище спалахувало у житловому секторі – тут зафіксували 828 загорянь. Внаслідок дії вогню пошкоджено 821 оселя та 115 одиниць техніки.

За словами посадовця, найбільша кількість пожеж – 459 – виникли через необережне поводження з вогнем. На другом місці – порушення правил експлуатації електроустановок, ще 131 – через порушення експлуатації пічного опалення.

Окрім того, очільник волинських ДСНСників нагадав про уважне поводження із вогнем у час новорічно-різдвяних свят. Зокрема, ялинки мають бути надійно встановлені, та не варто запалювати поблизу новорічних красунь бенгальські вогні чи користуватися іншою піротехнікою в чи поблизу приміщень.

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Теги: пожежа, НП
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