Маленьких лучан кличуть провести новорічні канікули разом із ЮніорБанком*

Діти разом із батьками можуть провести канікули з користю. ЮніорБанк запрошує перевірити свої знання банківської сфери у квест-кімнаті “Загублені у банку”.Зимові канікули - це не тільки можливість побайдикувати, дивлячись новорічні фільми та мультики. Це ще й чудова нагода весело та з користю відвідати квест-кімнату у ПриватБанку. “Загублені у банку” - це унікальне випробування, яке діти можуть пройти як самотужки, так і з допомогою дорослих. Команда повинна налічувати від 4 до 6 осіб. Участь у квесті безкоштовна, необхідна лише наявність картки ПриватБанку (у дитини - Картки Юніора).Учасників зачиняють у кімнаті із загадками та головоломками, пов’язаними зі знанням банківських послуг і технологій. Вони матимуть одну годину, щоб розгадати їх і знайти вихід із кімнати.“Квест-кімната - це не тільки відпочинок, але й можливість проявити себе, продемонструвати свою кмітливість і винахідливість. А для дорослих - це можливість провести час із дітьми і перевірити, хто краще орієнтується в сучасних банківських технологіях”, - зазначила керівник напрямку “ЮніорБанк” на ВолиніКвест-кімната “Загублені у банку” працює як у будні, так і в вихідні дні за адресою м. Луцьк, пр. Відродження, 1. Зареєструватися для участі у квесті можна на сайті ЮніорБанку або ж за телефоном: (099)198-36-32 (тренер Ольга).