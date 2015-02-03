Не хочу, щоб Україна стала перевальною базою до ЄС, – Лапін





Про це він розповів у коментарі



«Нічого страшного, ми ж також проходимо біометричний контроль як їдемо в ЄС, чому для росіян мають бути якісь привілеї на території нашої держави. По-перше, вони з нами воюють, а по-друге, ми країна з європейськими цінностями та безвізовим режимом. Тому я не хочу, щоб Україна стала перевальною базою, я є автором законопроекту щодо введення візового режиму з Росією, але як перехідний момент цей крок, який можна зробити без погіршення роботи нашим дипломатам, то я вважаю, що це досить позитивно», – розповів Лапін.



Він додав, що Україна повинна контролювати, хто до нас їде з РФ.



«Ми воюючі держави, тому ці заходи направлені на захист наших громадян і убезпечення наших кордонів особливо зі сторони агресора. Я вважаю, що ці заходи держава робить вірно», – переконаний нардеп.



Раніше секретар РНБО Олександр Турчинов



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Нагадаємо, за рішенням Ради національної безпеки та оборони України з 2018 року вводяться нові правила перетину кордону з Україною для громадян РФ – він буде здійснюватись за біометричними паспортами та після електронної реєстрації.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Встановлення біометричного контролю на кордоні з Російською Федерацією – це позитивна тенденція для України, – переконаний нардеп Ігор Лапін.Про це він розповів у коментарі «Прямому» «Нічого страшного, ми ж також проходимо біометричний контроль як їдемо в ЄС, чому для росіян мають бути якісь привілеї на території нашої держави. По-перше, вони з нами воюють, а по-друге, ми країна з європейськими цінностями та безвізовим режимом. Тому я не хочу, щоб Україна стала перевальною базою, я є автором законопроекту щодо введення візового режиму з Росією, але як перехідний момент цей крок, який можна зробити без погіршення роботи нашим дипломатам, то я вважаю, що це досить позитивно», – розповів Лапін.Він додав, що Україна повинна контролювати, хто до нас їде з РФ.«Ми воюючі держави, тому ці заходи направлені на захист наших громадян і убезпечення наших кордонів особливо зі сторони агресора. Я вважаю, що ці заходи держава робить вірно», – переконаний нардеп.Раніше секретар РНБО заявив , що запровадження системи біометричного контролю на кордоні дозволить посилити контррозвідувальні заходи і боротьбу з криміналітетом.Раніше в ДПСУ пояснили , що оскільки у громадян Російської Федерації нема біометричних паспортів, при перетині кордону з Україною у них будуть знімати відбитки пальців для створення бази.Нагадаємо, за рішенням Ради національної безпеки та оборони України з 2018 року вводяться нові правила перетину кордону з Україною для громадян РФ – він буде здійснюватись за біометричними паспортами та після електронної реєстрації.

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