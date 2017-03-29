Лучан кличуть на етно-фестиваль «Різдво у Луцьку»
26 грудень, 20:25
Уже традиційно під час новорічно-різдвяних свят у місті відбуватиметься багато цікавих заходів та подій.
13-14 січня 2018 року на Театральному майдані міста Луцька відбудеться етно-фестиваль “Різдво у Луцьку”, - інформує відділ інформаційної роботи міської ради.
Захід проводиться з метою популяризації українських різдвяних традицій, звичаїв та обрядів, збереження нематеріальної культурної спадщини, організації змістовного дозвілля мешканців міста у святкові дні.
Під час фестивалю відбувається різдвяний ярмарок, де лучани можуть посмакувати різноманітними різдвяними стравами, солодощами, придбати сувенірну продукцію, вишиванки, глиняний посуд тощо.
Анкети-заявки для участі у Фестивалі направляються до 30 грудня 2017 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Богдана Хмельницького, 1, м. Луцьк, 43025. Телефон для довідок: 720447.
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13-14 січня 2018 року на Театральному майдані міста Луцька відбудеться етно-фестиваль “Різдво у Луцьку”, - інформує відділ інформаційної роботи міської ради.
Захід проводиться з метою популяризації українських різдвяних традицій, звичаїв та обрядів, збереження нематеріальної культурної спадщини, організації змістовного дозвілля мешканців міста у святкові дні.
Під час фестивалю відбувається різдвяний ярмарок, де лучани можуть посмакувати різноманітними різдвяними стравами, солодощами, придбати сувенірну продукцію, вишиванки, глиняний посуд тощо.
Анкети-заявки для участі у Фестивалі направляються до 30 грудня 2017 року за адресою: Палац культури міста Луцька, вул. Богдана Хмельницького, 1, м. Луцьк, 43025. Телефон для довідок: 720447.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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