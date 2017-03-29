Перетворять зелень у бетонні джунглі: лучанин обурився проектом реконструкції парку

Ігоря Михальчука, проект реконструкції парку імені 900-річчя Луцька перетворить зелену зону в «бетонний ландшафт».



Про це йшлося під час круглого столу з обговорення концепції парку 26 грудня.



Ігор Михальчук після



Чоловік зауважив, що на початку обговорення уточнили, що парк має унікальний ландшафт. Натомість згідно із проектом його, каже чоловік, планують перетворити на бетон.



«Як можна забетонувати унікальний ландшафт? У світовій практиці такого немає», - обурився чоловік. Мовляв, у велетенському мегаполісі Нью-Йорк є парк, який не змінюється протягом останніх 100 років, і ніхто не робить там «бетонного благоустрою».



«Ніхто не дослухався до думки громадськості. Ви це все забетонуєте, де будуть гуляти діти, де залишиться екологічно чиста територія? Ви при кожній можливості відриваєте від громадськості ці зелені зони», - сказав лучанин. За його словами, люди, які проживають у районі парку, не підтримають такого проекту.



Окрім того, чоловік зауважив, що громадськість була недостатньо проінформована про обговорення концепції. Мовляв, треба провести зустріч у місці, куди могли б пройти охочі.



Натомість радник міського голови Ігор Поліщук повідомив, що це не остаточна редакція концепції, ще буде обговорення та врахування представників громадськості. Проте, принаймні без мінімального вкладання покриття, не вдасться вберегти парк від багнюки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На думку лучанина, проект реконструкції парку імені 900-річчя Луцька перетворить зелену зону в «бетонний ландшафт».Про це йшлося під час круглого столу з обговорення концепції парку 26 грудня.Ігор Михальчук після презентації виголосив емоційну промову.Чоловік зауважив, що на початку обговорення уточнили, що парк має унікальний ландшафт. Натомість згідно із проектом його, каже чоловік, планують перетворити на бетон.«Як можна забетонувати унікальний ландшафт? У світовій практиці такого немає», - обурився чоловік. Мовляв, у велетенському мегаполісі Нью-Йорк є парк, який не змінюється протягом останніх 100 років, і ніхто не робить там «бетонного благоустрою».«Ніхто не дослухався до думки громадськості. Ви це все забетонуєте, де будуть гуляти діти, де залишиться екологічно чиста територія? Ви при кожній можливості відриваєте від громадськості ці зелені зони», - сказав лучанин. За його словами, люди, які проживають у районі парку, не підтримають такого проекту.Окрім того, чоловік зауважив, що громадськість була недостатньо проінформована про обговорення концепції. Мовляв, треба провести зустріч у місці, куди могли б пройти охочі.Натомість радник міського головиповідомив, що це не остаточна редакція концепції, ще буде обговорення та врахування представників громадськості. Проте, принаймні без мінімального вкладання покриття, не вдасться вберегти парк від багнюки.

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