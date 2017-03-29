Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 грудня





За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові, Світязі буде сніжно-дощова погода. Температура повітря вночі близько +1…+2 градусів, удень – до +6…+7. Вітер південний і південно-західний, 1-6 м/с.



У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові, Світязі буде сніжно-дощова погода. Температура повітря вночі близько +1…+2 градусів, удень – до +6…+7. Вітер південний і південно-західний, 1-6 м/с.У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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