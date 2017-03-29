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Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 грудня

Погода в Луцьку та Волинській області на середу, 27 грудня
У середу у Волинській області очікується хмарна погода з проясненнями.

За даними Sinoptik.ua у Луцьку, Ковелі, Маневичах, Володимир-Волинському, Любешові, Світязі буде сніжно-дощова погода. Температура повітря вночі близько +1…+2 градусів, удень – до +6…+7. Вітер південний і південно-західний, 1-6 м/с.

У другій половині тижня прогнозується хмарна погода з проясненнями, місцями – дощ.

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Теги: прогноз, погода, Волинь
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