«Почекун» та Винник: назвали найпопулярніші меми-2017





Найпопулярніші з них – в огляді



Меми або, як їх ще називають, медіа-віруси – це ідеї, онлайн-образи, об'єкти, які поширюються переважно серед користувачів інтернету. Найчастіше мемами стають версії популярних зображень або відео, «приправлені» жартами і саркастичними коментарями.



«Ждун» чи «Почекун»



Як нагадує блогер Антон Ходза, 2017 рік розпочався з «Почекуна». Створила цю істоту скульптор із Нідерландів Маргріт ван Бріфорт. У коментарі BBC вона зазначила, що присвятила її пацієнтам, які дуже довго очікують на прийом до лікаря. «Я прочитала в інтернеті, що в Росії і Україні у людей є великий досвід очікування в чергах. І їм дуже близький образ мислення мого Ждуна, вони його розуміють», – розповіла вона.



Пан Ходза вважає, що істота ідеально підійшла до українських реалій. «Багато хто впізнав себе. Як сидять-сидять, чекають змін та світлого майбутнього, а його все нема. Але ми ще почекаємо», – пояснив блогер.





Інтерв'ю доцента на ВВС



Наприкінці 2017 року найбільший англомовний сайт про меми Know Your Meme назвав вірусним відеомемом року інтерв'ю експерта BBC Роберта Келлі, під час якого до кімнати ввірвалися його діти. Попри несприятливі обставини, експерт зберігав спокій протягом усього включення, у той час як на задньому тлі розгорталися бурхливі події життя його дітлахів та дружини, яка намагалася врятувати інтерв'ю пана Келлі.





Distracted boyfriend



Наприкінці літа в інтернеті з'явилося зображення із хлопцем, який іде за руку зі своєю дівчиною та задивляється на іншу.



Мем назвали «distracted boyfriend», який в українському перекладі назвали «невірним хлопцем». Перші картинки молодого та невірного з'явились ще на початку 2017 року. Його опублікував користувач @_dekhbhai_ з підписом «Познач друга, який закохується кожного місяця».



Looking up stock photos for work and I think I found "distracted bf" girl. pic.twitter.com/pU4flzuLDT — Andrew J Abernathy (@ajabernathy) 20 ноября 2017 г.





Ходза зазначив, що меми з фотостоків стають популярними через те, що вони «безглузді» або несуть у собі «дивні постановочні історії». Блогер вважає, що цей мем із фотостоку «підкорив своєю універсальністю», бо «туди можна було підставити будь-який контекст».



Львівське сміття



Львівське сміття перетворилося на всеукраїнський мем. Його возили по всій країні, де його відмовлялися приймати. У підсумку місто опинилося на межі екологічної катастрофи, а місцева влада звинувачувала у всьому центральну за відмову допомогти.







Блогер, головний редактор сатиричного видання UaReview.com Роман Голубовський зазначив, що це мем, «який пішов на піку своєї популярності». «Пішов разом із частиною голосів виборців Садового. У червні Садовий передав управління вивозом сміття голові Львівської ОДА Олегу Синютці, після чого проблема сміття у Львові зникла разом зі згадками в соцмережах», – вважає блогер.



«Covfefe»



Одна із найпопулярніших фраз 2017 року, яка поширилися інтернетом і наробила багато галасу, пишеться як «covfefe». «Придумав» цей дивний вираз президент США Дональд Трамп у своєму Twitter. Дотепники в інтернеті активно гадали, що ж означав твіт пана Трампа, який він оприлюднив після опівночі.



За словами блогера Голубовського, Twitter пана Трампа став окремим явищем, яке набуло такої популярності, що «з нього не те, що жартують в американських лейт-найт-шоу, про нього навіть книгу окрему видали».



Спінер



За даними Google, українці найбільше цікавилися, що таке спінер, хотіли купити його, а також питали, навіщо він потрібен. Спінер – іграшка-антистрес, що складається з декількох підшипників. Її можна крутити на пальці або на столі. Масова істерія почалася навесні 2017 року.



Олег Винник



Поки Олег Винник ставав кумиром тисячі жінок в Україні, користувачі інтернету дивувалися його популярності. Саме це явище, або, точніше, феномен, спричинив дискусії та меми. Роман Голубовський зазначив: «З нечуваної популярності Олега Винника так довго жартували, що його запросили бути суддею на «Х-Фактор», і тепер з цією популярністю не посперечаєшся. Тепер це не жарт».



Турецький різник



Знайомтеся, це – Нусрет Гьокче, різник м'яса з Туреччини, власник кількох стейк-хаусів, а також зірка Instagram. Те, як він ріже, готує та приправляє м'ясо, звабило багатьох інтернет-користувачів з усього світу. Зараз у пана Гьокче понад 10 мільйонів підписників. Різник став відомим завдяки неординарному руху, під час якого він солить страви. Користувачі так захопилися ним, що придумали хештег #Saltbae.



«Це фіаско, братан»



Фраза із відео стала однією із найпопулярніших у мережі. На відео хлопець пропонує собаці перейти через струмок дерев'яною балкою, застерігаючи тварину від невдачі. Але пес Стів упав у струмок, на що господар сказав: «Це фіаско, братан!» Після того, як пес породи Сіба-іну став популярним серед користувачів, у нього з'явився паблік у «Вконтакте», акаунт в Instagram і власний Youtube канал.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 2017 рік був щедрим на події і явища, тому користувачі інтернету активно коментували їх у соцмережах, створюючи нові специфічні жарти і меми.Найпопулярніші з них – в огляді ВВС Україна Меми або, як їх ще називають, медіа-віруси – це ідеї, онлайн-образи, об'єкти, які поширюються переважно серед користувачів інтернету. Найчастіше мемами стають версії популярних зображень або відео, «приправлені» жартами і саркастичними коментарями.Як нагадує блогер Антон Ходза, 2017 рік розпочався з «Почекуна». Створила цю істоту скульптор із Нідерландів Маргріт ван Бріфорт. У коментарі BBC вона зазначила, що присвятила її пацієнтам, які дуже довго очікують на прийом до лікаря. «Я прочитала в інтернеті, що в Росії і Україні у людей є великий досвід очікування в чергах. І їм дуже близький образ мислення мого Ждуна, вони його розуміють», – розповіла вона.Пан Ходза вважає, що істота ідеально підійшла до українських реалій. «Багато хто впізнав себе. Як сидять-сидять, чекають змін та світлого майбутнього, а його все нема. Але ми ще почекаємо», – пояснив блогер.Наприкінці 2017 року найбільший англомовний сайт про меми Know Your Meme назвав вірусним відеомемом року інтерв'ю експерта BBC Роберта Келлі, під час якого до кімнати ввірвалися його діти. Попри несприятливі обставини, експерт зберігав спокій протягом усього включення, у той час як на задньому тлі розгорталися бурхливі події життя його дітлахів та дружини, яка намагалася врятувати інтерв'ю пана Келлі.Наприкінці літа в інтернеті з'явилося зображення із хлопцем, який іде за руку зі своєю дівчиною та задивляється на іншу.Мем назвали «distracted boyfriend», який в українському перекладі назвали «невірним хлопцем». Перші картинки молодого та невірного з'явились ще на початку 2017 року. Його опублікував користувач @_dekhbhai_ з підписом «Познач друга, який закохується кожного місяця».Ходза зазначив, що меми з фотостоків стають популярними через те, що вони «безглузді» або несуть у собі «дивні постановочні історії». Блогер вважає, що цей мем із фотостоку «підкорив своєю універсальністю», бо «туди можна було підставити будь-який контекст».Львівське сміття перетворилося на всеукраїнський мем. Його возили по всій країні, де його відмовлялися приймати. У підсумку місто опинилося на межі екологічної катастрофи, а місцева влада звинувачувала у всьому центральну за відмову допомогти.Блогер, головний редактор сатиричного видання UaReview.com Роман Голубовський зазначив, що це мем, «який пішов на піку своєї популярності». «Пішов разом із частиною голосів виборців Садового. У червні Садовий передав управління вивозом сміття голові Львівської ОДА Олегу Синютці, після чого проблема сміття у Львові зникла разом зі згадками в соцмережах», – вважає блогер.Одна із найпопулярніших фраз 2017 року, яка поширилися інтернетом і наробила багато галасу, пишеться як «covfefe». «Придумав» цей дивний вираз президент США Дональд Трамп у своєму Twitter. Дотепники в інтернеті активно гадали, що ж означав твіт пана Трампа, який він оприлюднив після опівночі.За словами блогера Голубовського, Twitter пана Трампа став окремим явищем, яке набуло такої популярності, що «з нього не те, що жартують в американських лейт-найт-шоу, про нього навіть книгу окрему видали».За даними Google, українці найбільше цікавилися, що таке спінер, хотіли купити його, а також питали, навіщо він потрібен. Спінер – іграшка-антистрес, що складається з декількох підшипників. Її можна крутити на пальці або на столі. Масова істерія почалася навесні 2017 року.Поки Олег Винник ставав кумиром тисячі жінок в Україні, користувачі інтернету дивувалися його популярності. Саме це явище, або, точніше, феномен, спричинив дискусії та меми. Роман Голубовський зазначив: «З нечуваної популярності Олега Винника так довго жартували, що його запросили бути суддею на «Х-Фактор», і тепер з цією популярністю не посперечаєшся. Тепер це не жарт».Знайомтеся, це – Нусрет Гьокче, різник м'яса з Туреччини, власник кількох стейк-хаусів, а також зірка Instagram. Те, як він ріже, готує та приправляє м'ясо, звабило багатьох інтернет-користувачів з усього світу. Зараз у пана Гьокче понад 10 мільйонів підписників. Різник став відомим завдяки неординарному руху, під час якого він солить страви. Користувачі так захопилися ним, що придумали хештег #Saltbae.Фраза із відео стала однією із найпопулярніших у мережі. На відео хлопець пропонує собаці перейти через струмок дерев'яною балкою, застерігаючи тварину від невдачі. Але пес Стів упав у струмок, на що господар сказав: «Це фіаско, братан!» Після того, як пес породи Сіба-іну став популярним серед користувачів, у нього з'явився паблік у «Вконтакте», акаунт в Instagram і власний Youtube канал.

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