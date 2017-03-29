Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 грудня
26 грудень, 19:00
На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Бригада с. Хворостів
с.Бегета: вул. Нова, Першотравнева, Польова
2.09:00 – 17:00
Ветлабораторія м. Володимир-Волинський: вул. Лабораторна, Зимнівська, Українська
3.09:00 – 17:00
с. Русів: вул. Ковпака, Польова
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
с.Заболотці вул.Гагаріна,хутір Луговий
2. 8:30-17:00
с.Кучків,Трубки,Грушів
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 16:30
м.Камінь – Каширський, вул..О.Кошового, пров. О.Кошового, вул.Щорса, вул..Б.Хмельницького
2.09:30 – 16:30
Бібліотека, Школа, Медпункт, ССТ Бузаки (магазин), с.Острівок, вул..Вишнева, вул.Нова, вул.Тиха.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
с.Башлики
Вул.Путилівська
2. 8:30-16:30
с.Башлики
Цуманське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Церква УПЦ
ФОП Лебідь Олександр Олександрович
ФОП Януль Олександр Олександрович КТП-509 с.Башлики
вул.Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с.Красний Бір
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин). с. Рудка
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Відділення зв’язку,будинок престарілих, магазин «Автомотовело», магазин «Універсал»
смт.Благодатне
вул.Перемоги, 5-11
вул.Миру, 1-9
вул.Б.Хмельницького, 2
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Топільне Пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, ФАП, магазини, дитячий садок, клуб, КНС, Артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комбікормовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.
с.Оленівка клуб, магазини, школа, ФАП с. Топільно вул..Ватутіна, Квітнева, Миру, Садова,
Жовтнева, Паркова
с. Оленівка вул. Урожайна,Миру
м. Рожище вул..Тичини
с. Кременець в. Тиха
с. Дмитрівка в. Молодіжна,1
2. 9:00-17:00
с.Любче, адмінприміщення, магазини, ГРП-1, майстерня, гараж, артсвердловина, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий павільйон, будинок культури, шкільна насосна, ППМ, ФАП, церква, овочесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2,
с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня, ГРП, с.Залісці, кормодробілка с.Любче,с.Кроватка,с.Залісці
Турійський район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня, Овлочинська с/р- с.Овлочин
2. 10:00-17:00
СКЗ, млин, ТзОВ «ВВ АГРО»- бригада с.Туричани, с.Дуліби
3. 10:00-14:00 ФАП, церква, клуб, бібліотека, СВК»Батьківщина» - насосна, ФОП Піндюк Г.І.- магазин с.Свинарин
4. 10:00-12:00
с.Городилець
5. 12:00-14:00
с.Городилець
6. 14:00-16:00
с.Городилець
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Володимир-Волинський район
1. 09:00 – 17:00
Бригада с. Хворостів
с.Бегета: вул. Нова, Першотравнева, Польова
2.09:00 – 17:00
Ветлабораторія м. Володимир-Волинський: вул. Лабораторна, Зимнівська, Українська
3.09:00 – 17:00
с. Русів: вул. Ковпака, Польова
Іваничівський район
1. 9:30-17:00
с.Заболотці вул.Гагаріна,хутір Луговий
2. 8:30-17:00
с.Кучків,Трубки,Грушів
Камінь-Каширський район
1.09:00 – 16:30
м.Камінь – Каширський, вул..О.Кошового, пров. О.Кошового, вул.Щорса, вул..Б.Хмельницького
2.09:30 – 16:30
Бібліотека, Школа, Медпункт, ССТ Бузаки (магазин), с.Острівок, вул..Вишнева, вул.Нова, вул.Тиха.
Ківерцівський район
1. 8:30-16:30
с.Башлики
Вул.Путилівська
2. 8:30-16:30
с.Башлики
Цуманське споживче товариство
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"
Церква УПЦ
ФОП Лебідь Олександр Олександрович
ФОП Януль Олександр Олександрович КТП-509 с.Башлики
вул.Шкільна
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00-17:00
с.Красний Бір
Маневицький район
1. 10:00-17:00
Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин). с. Рудка
місто Нововолинськ
1. 09:00-17:00
Відділення зв’язку,будинок престарілих, магазин «Автомотовело», магазин «Універсал»
смт.Благодатне
вул.Перемоги, 5-11
вул.Миру, 1-9
вул.Б.Хмельницького, 2
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Топільне Пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, ФАП, магазини, дитячий садок, клуб, КНС, Артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комбікормовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.
с.Оленівка клуб, магазини, школа, ФАП с. Топільно вул..Ватутіна, Квітнева, Миру, Садова,
Жовтнева, Паркова
с. Оленівка вул. Урожайна,Миру
м. Рожище вул..Тичини
с. Кременець в. Тиха
с. Дмитрівка в. Молодіжна,1
2. 9:00-17:00
с.Любче, адмінприміщення, магазини, ГРП-1, майстерня, гараж, артсвердловина, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий павільйон, будинок культури, шкільна насосна, ППМ, ФАП, церква, овочесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2,
с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня, ГРП, с.Залісці, кормодробілка с.Любче,с.Кроватка,с.Залісці
Турійський район
1. 10:00-17:00
ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня, Овлочинська с/р- с.Овлочин
2. 10:00-17:00
СКЗ, млин, ТзОВ «ВВ АГРО»- бригада с.Туричани, с.Дуліби
3. 10:00-14:00 ФАП, церква, клуб, бібліотека, СВК»Батьківщина» - насосна, ФОП Піндюк Г.І.- магазин с.Свинарин
4. 10:00-12:00
с.Городилець
5. 12:00-14:00
с.Городилець
6. 14:00-16:00
с.Городилець
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