Де на Волині та у Луцьку не буде світла 27 грудня





Володимир-Волинський район



1. 09:00 – 17:00

Бригада с. Хворостів

с.Бегета: вул. Нова, Першотравнева, Польова

2.09:00 – 17:00

Ветлабораторія м. Володимир-Волинський: вул. Лабораторна, Зимнівська, Українська

3.09:00 – 17:00

с. Русів: вул. Ковпака, Польова



Іваничівський район



1. 9:30-17:00

с.Заболотці вул.Гагаріна,хутір Луговий

2. 8:30-17:00

с.Кучків,Трубки,Грушів



Камінь-Каширський район



1.09:00 – 16:30

м.Камінь – Каширський, вул..О.Кошового, пров. О.Кошового, вул.Щорса, вул..Б.Хмельницького

2.09:30 – 16:30

Бібліотека, Школа, Медпункт, ССТ Бузаки (магазин), с.Острівок, вул..Вишнева, вул.Нова, вул.Тиха.



Ківерцівський район



1. 8:30-16:30

с.Башлики

Вул.Путилівська

2. 8:30-16:30

с.Башлики

Цуманське споживче товариство

КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"

Церква УПЦ

ФОП Лебідь Олександр Олександрович

ФОП Януль Олександр Олександрович КТП-509 с.Башлики

вул.Шкільна



Любомльський та Шацький райони



1. 9:00-17:00

с.Красний Бір



Маневицький район



1. 10:00-17:00

Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин). с. Рудка



місто Нововолинськ



1. 09:00-17:00

Відділення зв’язку,будинок престарілих, магазин «Автомотовело», магазин «Універсал»

смт.Благодатне

вул.Перемоги, 5-11

вул.Миру, 1-9

вул.Б.Хмельницького, 2



Рожищенський район



1. 9:00-17:00

с.Топільне Пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, ФАП, магазини, дитячий садок, клуб, КНС, Артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комбікормовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.

с.Оленівка клуб, магазини, школа, ФАП с. Топільно вул..Ватутіна, Квітнева, Миру, Садова,

Жовтнева, Паркова

с. Оленівка вул. Урожайна,Миру

м. Рожище вул..Тичини

с. Кременець в. Тиха

с. Дмитрівка в. Молодіжна,1



2. 9:00-17:00

с.Любче, адмінприміщення, магазини, ГРП-1, майстерня, гараж, артсвердловина, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий павільйон, будинок культури, шкільна насосна, ППМ, ФАП, церква, овочесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2,

с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня, ГРП, с.Залісці, кормодробілка с.Любче,с.Кроватка,с.Залісці



Турійський район



1. 10:00-17:00

ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня, Овлочинська с/р- с.Овлочин

2. 10:00-17:00

СКЗ, млин, ТзОВ «ВВ АГРО»- бригада с.Туричани, с.Дуліби

3. 10:00-14:00 ФАП, церква, клуб, бібліотека, СВК»Батьківщина» - насосна, ФОП Піндюк Г.І.- магазин с.Свинарин

4. 10:00-12:00

с.Городилець

5. 12:00-14:00

с.Городилець

6. 14:00-16:00

с.Городилець







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 27 грудня відбудеться відключення електроенергії у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.1. 09:00 – 17:00Бригада с. Хворостівс.Бегета: вул. Нова, Першотравнева, Польова2.09:00 – 17:00Ветлабораторія м. Володимир-Волинський: вул. Лабораторна, Зимнівська, Українська3.09:00 – 17:00с. Русів: вул. Ковпака, Польова1. 9:30-17:00с.Заболотці вул.Гагаріна,хутір Луговий2. 8:30-17:00с.Кучків,Трубки,Грушів1.09:00 – 16:30м.Камінь – Каширський, вул..О.Кошового, пров. О.Кошового, вул.Щорса, вул..Б.Хмельницького2.09:30 – 16:30Бібліотека, Школа, Медпункт, ССТ Бузаки (магазин), с.Острівок, вул..Вишнева, вул.Нова, вул.Тиха.1. 8:30-16:30с.БашликиВул.Путилівська2. 8:30-16:30с.БашликиЦуманське споживче товариствоКЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД"Церква УПЦФОП Лебідь Олександр ОлександровичФОП Януль Олександр Олександрович КТП-509 с.Башликивул.Шкільна1. 9:00-17:00с.Красний Бір1. 10:00-17:00Новочарторийське споживче товариство (магазин), Церква, ФОП Акентьєв Василь Михайлович (магазин). с. Рудка1. 09:00-17:00Відділення зв’язку,будинок престарілих, магазин «Автомотовело», магазин «Універсал»смт.Благодатневул.Перемоги, 5-11вул.Миру, 1-9вул.Б.Хмельницького, 21. 9:00-17:00с.Топільне Пилорама, млин, тракторна бригада, контора, відділення зв’язку, АТС, ФАП, магазини, дитячий садок, клуб, КНС, Артскважина, салон урочистих подій, школа, котельня, бригада №1, радіорелейна станція, комбікормовий завод, комплекс, майстерня, ГРП-2, церква.с.Оленівка клуб, магазини, школа, ФАП с. Топільно вул..Ватутіна, Квітнева, Миру, Садова,Жовтнева, Парковас. Оленівка вул. Урожайна,Мирум. Рожище вул..Тичинис. Кременець в. Тихас. Дмитрівка в. Молодіжна,12. 9:00-17:00с.Любче, адмінприміщення, магазини, ГРП-1, майстерня, гараж, артсвердловина, дитячий садок, шкільна майстерня, торговий павільйон, будинок культури, шкільна насосна, ППМ, ФАП, церква, овочесховище, СКЗ-20, млин, ГРП-2,с.Кроватка, магазин, ФАП, шкільна котельня, ГРП, с.Залісці, кормодробілка с.Любче,с.Кроватка,с.Залісці1. 10:00-17:00ТзОВ «Заповіт новий» - їдальня, Овлочинська с/р- с.Овлочин2. 10:00-17:00СКЗ, млин, ТзОВ «ВВ АГРО»- бригада с.Туричани, с.Дуліби3. 10:00-14:00 ФАП, церква, клуб, бібліотека, СВК»Батьківщина» - насосна, ФОП Піндюк Г.І.- магазин с.Свинарин4. 10:00-12:00с.Городилець5. 12:00-14:00с.Городилець6. 14:00-16:00с.Городилець

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