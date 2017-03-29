Оприлюднили дві серії фільму луцької студії про Реформацію. ВІДЕО
26 грудень, 18:02
Українці отримали різдвяний подарунок від луцької продакшн-студії «Правда PRO».
24 та 25 грудня в інтернет-мережі оприлюднили перші дві серії історичного, документального фільму «Реформація. 500 років потому».
Документалка є результатом досліджень кіно-команди на чолі з режисером Сергієм Шараєвським феномену Реформації в Європі та Україні.
У фільмі глибоко та чесно аналізують події, які 500 років тому почали змінювати світ.
У перших двох серіях глядачі дізнаються: що стало причиною успіху багатьох європейських країн, які цінності й переконання вплинули на формування найпотужніших економік світу, найефективніших систем освіти та управління.
Свій погляд на ці та інші питання висловили експерти в галузі історії, теології та філософії з дев`яти країн світу.
1 серія:
2 серія:
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24 та 25 грудня в інтернет-мережі оприлюднили перші дві серії історичного, документального фільму «Реформація. 500 років потому».
Документалка є результатом досліджень кіно-команди на чолі з режисером Сергієм Шараєвським феномену Реформації в Європі та Україні.
У фільмі глибоко та чесно аналізують події, які 500 років тому почали змінювати світ.
У перших двох серіях глядачі дізнаються: що стало причиною успіху багатьох європейських країн, які цінності й переконання вплинули на формування найпотужніших економік світу, найефективніших систем освіти та управління.
Свій погляд на ці та інші питання висловили експерти в галузі історії, теології та філософії з дев`яти країн світу.
1 серія:
2 серія:
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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