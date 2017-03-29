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Оприлюднили дві серії фільму луцької студії про Реформацію. ВІДЕО

Оприлюднили дві серії фільму луцької студії про Реформацію. ВІДЕО
Українці отримали різдвяний подарунок від луцької продакшн-студії «Правда PRO».

24 та 25 грудня в інтернет-мережі оприлюднили перші дві серії історичного, документального фільму «Реформація. 500 років потому».

Документалка є результатом досліджень кіно-команди на чолі з режисером Сергієм Шараєвським феномену Реформації в Європі та Україні.

У фільмі глибоко та чесно аналізують події, які 500 років тому почали змінювати світ.

У перших двох серіях глядачі дізнаються: що стало причиною успіху багатьох європейських країн, які цінності й переконання вплинули на формування найпотужніших економік світу, найефективніших систем освіти та управління.

Свій погляд на ці та інші питання висловили експерти в галузі історії, теології та філософії з дев`яти країн світу.

1 серія:


2 серія:




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Теги: фільм, Реформація, «Правда PRO»
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