Оприлюднили дві серії фільму луцької студії про Реформацію. ВІДЕО

Українці отримали різдвяний подарунок від луцької продакшн-студії «Правда PRO».24 та 25 грудня в інтернет-мережі оприлюднили перші дві серії історичного, документального фільму «Реформація. 500 років потому».Документалка є результатом досліджень кіно-команди на чолі з режисеромфеномену Реформації в Європі та Україні.У фільмі глибоко та чесно аналізують події, які 500 років тому почали змінювати світ.У перших двох серіях глядачі дізнаються: що стало причиною успіху багатьох європейських країн, які цінності й переконання вплинули на формування найпотужніших економік світу, найефективніших систем освіти та управління.Свій погляд на ці та інші питання висловили експерти в галузі історії, теології та філософії з дев`яти країн світу.1 серія:2 серія: