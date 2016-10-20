У селі на Волині відкрили оновлену школу. ФОТО

26 грудня Ковельський район став багатшим на 3 освітніх заклади: один дитсадок у селі Радошин та дві (нову та оновлену) школи у Вербці та Дубовому.Усі храми науки та знань відкрив голова облдержадміністраціїспільно із командою однодумців та ковельською громадою, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.А працювати було заради чого: усміхнені дитячі обличчя, радість в очах батьків та вчителів.Приміщення освітнього закладу потребувало грунтовного капітального ремонту, тож було зроблено чимало: повністю перекрито дах, утеплено фасад, встановлено огородження, покращено благоустрій довколишніх територій.- Дубівська громада створена зовсім нещодавно, однак ви активно дбаєте про свій добробут. Ремонт і відновлення школи – це найперша ваша заслуга, мешканців громади, батьків, вчителів. На прикладі вашої громади можна переконатись, що процеси, які проходять сьогодні в Україні, реформи – це не просто слова, а конкретні справи. Напередодні Нового року та різдвяних свят бажаю усім вам бути здоровими, успішними, шанобливими. Нехай в усіх ваших родинах буде добробут і радість, – звернувся до присутніх Володимир Гунчик.Дубівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – опорний заклад громади, де навчається майже три сотні дітей. Тож потреба у якісних умовах здобуття знань більше, ніж актуальна. Для виконання робіт залучали кошти субвенції з державного бюджету місцевим на розвиток інфраструктури ОТГ та самої громади.- Я вам заздрю, бо такої школи у мене не було. Не було таких вчителів. Не було такого пробивного сільського голови. У вас все найкраще: і директор, і вчителі, і школа. У нас найкращий губернатор, бо він дбає, аби такі об’єкти відкривали, – резюмував помічник народного депутатаДорослі і дітлахи щиро раділи. Останні ж, подарували дорослим красиві ангелики, зроблені власноруч.Згодом, маленькі волиняни показали свої класні кімнати та святково вбрану новорічну ялинку.