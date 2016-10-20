У селі на Волині відкрили оновлену школу. ФОТО
Сьогодні, 07:05
26 грудня Ковельський район став багатшим на 3 освітніх заклади: один дитсадок у селі Радошин та дві (нову та оновлену) школи у Вербці та Дубовому.
Усі храми науки та знань відкрив голова облдержадміністрації Володимир Гунчик спільно із командою однодумців та ковельською громадою, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
А працювати було заради чого: усміхнені дитячі обличчя, радість в очах батьків та вчителів.
Приміщення освітнього закладу потребувало грунтовного капітального ремонту, тож було зроблено чимало: повністю перекрито дах, утеплено фасад, встановлено огородження, покращено благоустрій довколишніх територій.
- Дубівська громада створена зовсім нещодавно, однак ви активно дбаєте про свій добробут. Ремонт і відновлення школи – це найперша ваша заслуга, мешканців громади, батьків, вчителів. На прикладі вашої громади можна переконатись, що процеси, які проходять сьогодні в Україні, реформи – це не просто слова, а конкретні справи. Напередодні Нового року та різдвяних свят бажаю усім вам бути здоровими, успішними, шанобливими. Нехай в усіх ваших родинах буде добробут і радість, – звернувся до присутніх Володимир Гунчик.
Дубівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – опорний заклад громади, де навчається майже три сотні дітей. Тож потреба у якісних умовах здобуття знань більше, ніж актуальна. Для виконання робіт залучали кошти субвенції з державного бюджету місцевим на розвиток інфраструктури ОТГ та самої громади.
- Я вам заздрю, бо такої школи у мене не було. Не було таких вчителів. Не було такого пробивного сільського голови. У вас все найкраще: і директор, і вчителі, і школа. У нас найкращий губернатор, бо він дбає, аби такі об’єкти відкривали, – резюмував помічник народного депутата Денис П’ятигорець.
Дорослі і дітлахи щиро раділи. Останні ж, подарували дорослим красиві ангелики, зроблені власноруч.
Згодом, маленькі волиняни показали свої класні кімнати та святково вбрану новорічну ялинку.
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Усі храми науки та знань відкрив голова облдержадміністрації Володимир Гунчик спільно із командою однодумців та ковельською громадою, - інформує відділ інформаційної політики облдержадміністрації.
А працювати було заради чого: усміхнені дитячі обличчя, радість в очах батьків та вчителів.
Приміщення освітнього закладу потребувало грунтовного капітального ремонту, тож було зроблено чимало: повністю перекрито дах, утеплено фасад, встановлено огородження, покращено благоустрій довколишніх територій.
- Дубівська громада створена зовсім нещодавно, однак ви активно дбаєте про свій добробут. Ремонт і відновлення школи – це найперша ваша заслуга, мешканців громади, батьків, вчителів. На прикладі вашої громади можна переконатись, що процеси, які проходять сьогодні в Україні, реформи – це не просто слова, а конкретні справи. Напередодні Нового року та різдвяних свят бажаю усім вам бути здоровими, успішними, шанобливими. Нехай в усіх ваших родинах буде добробут і радість, – звернувся до присутніх Володимир Гунчик.
Дубівська ЗОШ І-ІІІ ступенів – опорний заклад громади, де навчається майже три сотні дітей. Тож потреба у якісних умовах здобуття знань більше, ніж актуальна. Для виконання робіт залучали кошти субвенції з державного бюджету місцевим на розвиток інфраструктури ОТГ та самої громади.
- Я вам заздрю, бо такої школи у мене не було. Не було таких вчителів. Не було такого пробивного сільського голови. У вас все найкраще: і директор, і вчителі, і школа. У нас найкращий губернатор, бо він дбає, аби такі об’єкти відкривали, – резюмував помічник народного депутата Денис П’ятигорець.
Дорослі і дітлахи щиро раділи. Останні ж, подарували дорослим красиві ангелики, зроблені власноруч.
Згодом, маленькі волиняни показали свої класні кімнати та святково вбрану новорічну ялинку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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