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На Закарпатті родичі вбили чоловіка, а тіло забетонували у колодязі

На Закарпатті родичі вбили чоловіка, а тіло забетонували у колодязі
У місті Хуст на грунті неприязних сімейних стосунків дружина та неповнолітній син позбавили життя чоловіка, а тіло вбитого заховали в колодязі, який потім засипали та забетонували.

Півтора місяця тому зник 43-річний житель міста Хуст. Про зникнення сина в поліцію повідомив його батько. Зниклого чоловіка оголосили в розшук, - інформує ГУНП у Закарпатській області.

Правоохоронці встановили, що розшукуваний проживав у спільному будинку з дружиною, з якою вони були в процесі розлучення, та з трьома дітьми.

Підозру правоохоронців викликав той факт, що після зникнення чоловіка та оголошення його в розшук кудись поділися його 40-річна екс-дружина та старший, 17-річний син. А на подвір’ї господиня поспіхом засипала та забетонувала старий колодязь. Коли правоохоронці розкопали його, то виявили на глибині близько 4 метрів тіло розшукуваного чоловіка.

За даним фактом Хустська поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Навмисне вбивство). Тіло направлено на експертизу.

Також триває розшук зниклої екс-дружини потерпілого та його 17-річного сина, які підозрюються в скоєнні навмисного вбивства чоловіка.



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Теги: вбивство, Закарпаття
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