На Закарпатті родичі вбили чоловіка, а тіло забетонували у колодязі





Півтора місяця тому зник 43-річний житель міста Хуст. Про зникнення сина в поліцію повідомив його батько. Зниклого чоловіка оголосили в розшук, - інформує



Правоохоронці встановили, що розшукуваний проживав у спільному будинку з дружиною, з якою вони були в процесі розлучення, та з трьома дітьми.



Підозру правоохоронців викликав той факт, що після зникнення чоловіка та оголошення його в розшук кудись поділися його 40-річна екс-дружина та старший, 17-річний син. А на подвір’ї господиня поспіхом засипала та забетонувала старий колодязь. Коли правоохоронці розкопали його, то виявили на глибині близько 4 метрів тіло розшукуваного чоловіка.



За даним фактом Хустська поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Навмисне вбивство). Тіло направлено на експертизу.



Також триває розшук зниклої екс-дружини потерпілого та його 17-річного сина, які підозрюються в скоєнні навмисного вбивства чоловіка.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У місті Хуст на грунті неприязних сімейних стосунків дружина та неповнолітній син позбавили життя чоловіка, а тіло вбитого заховали в колодязі, який потім засипали та забетонували.Півтора місяця тому зник 43-річний житель міста Хуст. Про зникнення сина в поліцію повідомив його батько. Зниклого чоловіка оголосили в розшук, - інформує ГУНП у Закарпатській області.Правоохоронці встановили, що розшукуваний проживав у спільному будинку з дружиною, з якою вони були в процесі розлучення, та з трьома дітьми.Підозру правоохоронців викликав той факт, що після зникнення чоловіка та оголошення його в розшук кудись поділися його 40-річна екс-дружина та старший, 17-річний син. А на подвір’ї господиня поспіхом засипала та забетонувала старий колодязь. Коли правоохоронці розкопали його, то виявили на глибині близько 4 метрів тіло розшукуваного чоловіка.За даним фактом Хустська поліція розпочала кримінальне провадження за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (Навмисне вбивство). Тіло направлено на експертизу.Також триває розшук зниклої екс-дружини потерпілого та його 17-річного сина, які підозрюються в скоєнні навмисного вбивства чоловіка.

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