Маленьким лучанам показали «зоряну казку». ФОТО





Дійство відбулося сьогодні, 26 грудня, - пише



Народний ансамбль сучасного танцю «Міраж», у якому креативна і дружня команда під керівництвом Оксани Янюк, подарував луцьким школярам хореографічну виставу «Зоряна казка».



Неймовірне світлове шоу, перевтілення казкових персонажів, оригінальні танцювальні постановки та безліч неймовірних костюмів – усе це створило у маленьких глядачів незабутні враження від побаченого.



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