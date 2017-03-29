Маленьким лучанам показали «зоряну казку». ФОТО
26 грудень, 17:58
У Палаці учнівської молоді для маленьких лучан із пільгових категорій влаштували новорічне свято.
Дійство відбулося сьогодні, 26 грудня, - пише Волинська правда.
Народний ансамбль сучасного танцю «Міраж», у якому креативна і дружня команда під керівництвом Оксани Янюк, подарував луцьким школярам хореографічну виставу «Зоряна казка».
Неймовірне світлове шоу, перевтілення казкових персонажів, оригінальні танцювальні постановки та безліч неймовірних костюмів – усе це створило у маленьких глядачів незабутні враження від побаченого.
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Дійство відбулося сьогодні, 26 грудня, - пише Волинська правда.
Народний ансамбль сучасного танцю «Міраж», у якому креативна і дружня команда під керівництвом Оксани Янюк, подарував луцьким школярам хореографічну виставу «Зоряна казка».
Неймовірне світлове шоу, перевтілення казкових персонажів, оригінальні танцювальні постановки та безліч неймовірних костюмів – усе це створило у маленьких глядачів незабутні враження від побаченого.
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