Польща запроваджує нові правила для заробітчан





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З нового року у Польщі набудуть чинності нові правила працевлаштування іноземців. Як зазначила директорка Повітового управління ряду праці в місті Ґруєц Мазовєцького воєводства Мажанна Скочек, заяви про намір доручити працю іноземцю будуть замінені платними дозволами на сезонну роботу.



Період виконання праці не може перевищувати 9 місяців протягом календарного року і його рахують від дати в’їзду іноземця до Польщі. Оплата за такий документ становитиме 30 злотих.



Метою впровадження нових правил є, перш за все, адаптація державних норм до законодавства Європейського Союзу. Важливо також звернути увагу на ті елементи, що погано працювали під час процедури реєстрації заяв-доручень працедавців, – підкреслив директор Воєводського управління праці у Варшаві Томаш Сєрадз.



Він додав, що не було жодного контролю над порядком отримання роботи на підставі заяви про намір доручити роботу іноземцю, крім самого факту реєстрації. Не було відомо, у кого і на яких умовах працював у Польщі громадянин іншої держави. Це ускладнювало перевірку прикордонників та Державної інспекції праці.



Процедура дозволів на сезонну роботу діятиме у рільництві, садівництві, туризмі та гастрономії.

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