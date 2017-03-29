Поліція, медики, рятувальники: у Луцьку перегородили вулицю





Про це пишуть



Зі слів очевидців, дорога на вулиці Гордіюк біля будинку № 29 перекрита. Поруч розташовані автомобілі патрульної поліції, «швидкої» та рятувальників.



Також, за словами очевидців, на зупинці, що розташована поруч, лежить невідома «річ», прикрита тканиною.



Як повідомила речниця патрульної поліції Луцька Ольга Бузулук, причиною цьому стала страйкбольна граната, помітивши яку лучани викликали поліцію.



«Екіпажу повідомили про те, що за адресою вулиця Гордіюк біля магазину «Вишенька» виявленно підозрілий предмет. Прибувши на місце події виявили предмет, схожий на гранату, по явних ознаках - пластикову. Прибувши на місце вибухотехніки встановили, що даний предмет є гранатою для гри в страйкбол», - повідомила Ольга Бузулук.



Речниця прес-служби волинських рятувальників Ірина Варварук зазначила, що надійшла інформація про те, що за вищезгаданою адресою знаходиться, ймовірно, вибухонебезпечний предмет. Проте після перевірки стало зрозуміло, що небезпеки він не становить.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Одна з вулиць Луцька стала недоступною для переходу. Тут перебувають автомобілі поліції, рятувальників та медиків.Про це пишуть Волинські Новини Зі слів очевидців, дорога на вулиці Гордіюк біля будинку № 29 перекрита. Поруч розташовані автомобілі патрульної поліції, «швидкої» та рятувальників.Також, за словами очевидців, на зупинці, що розташована поруч, лежить невідома «річ», прикрита тканиною.Як повідомила речниця патрульної поліції Луцька, причиною цьому стала страйкбольна граната, помітивши яку лучани викликали поліцію.«Екіпажу повідомили про те, що за адресою вулиця Гордіюк біля магазину «Вишенька» виявленно підозрілий предмет. Прибувши на місце події виявили предмет, схожий на гранату, по явних ознаках - пластикову. Прибувши на місце вибухотехніки встановили, що даний предмет є гранатою для гри в страйкбол», - повідомила Ольга Бузулук.Речниця прес-служби волинських рятувальниківзазначила, що надійшла інформація про те, що за вищезгаданою адресою знаходиться, ймовірно, вибухонебезпечний предмет. Проте після перевірки стало зрозуміло, що небезпеки він не становить.

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