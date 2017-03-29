Авіалюбителі розкрили таємницю «НЛО» над Луцьком
26 грудень, 21:47
Активісти організації «ОВАЛ» стверджують, що вночі над Луцьком люди спостерігали не НЛО, а російську ракету.
Про це пише Район. Луцьк.
Зранку, 26 грудня, у Facebook «гуляла» інформація, що в небі біля Луцька зафіксували якесь світіння, нібито НЛО чи запуск ракети. Та в організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» стверджують, що люди бачили не НЛО, а російську міжконтинентальну балістичну ракету 15П155 стратегічного ракетного комплексу РТ-2ПМ2 (РС-12М) «Тополь-М». Вона йшла на висоті в кілька сотень кілометрів.
За їхньою інформацією, про це сьогодні повідомляють всі російські засоби масової інформації, подібне явище сьогодні й спостерігали жителі регіонів всієї Європейської частини Росії.
Авіалюбителі зауважили, що прості метеорологічні умови сприяли гарній видимості.
«Це був звичайний випробувальний пуск з ракетного полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії. За даними деяких джерел умовна ціль для цієї ракети знаходилась на полігоні Сари-Шаган в Казахстані», – йдеться в повідомленні.
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Про це пише Район. Луцьк.
Зранку, 26 грудня, у Facebook «гуляла» інформація, що в небі біля Луцька зафіксували якесь світіння, нібито НЛО чи запуск ракети. Та в організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» стверджують, що люди бачили не НЛО, а російську міжконтинентальну балістичну ракету 15П155 стратегічного ракетного комплексу РТ-2ПМ2 (РС-12М) «Тополь-М». Вона йшла на висоті в кілька сотень кілометрів.
За їхньою інформацією, про це сьогодні повідомляють всі російські засоби масової інформації, подібне явище сьогодні й спостерігали жителі регіонів всієї Європейської частини Росії.
Авіалюбителі зауважили, що прості метеорологічні умови сприяли гарній видимості.
«Це був звичайний випробувальний пуск з ракетного полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії. За даними деяких джерел умовна ціль для цієї ракети знаходилась на полігоні Сари-Шаган в Казахстані», – йдеться в повідомленні.
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Коментарі 2
З географії в "Овала" напевно були двійки. Де Астраханська область і Казахстан, а де Волинь?! Ніякої ракети, яка летить за дві тисячі кілометрів не могло бути видно над Луцьком! А може вона кружляла в небі? Несенітниця!
Овальщики це ваші старші дебільні брати по розуму з корейцями в космонавтів граються. Агонія
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