Авіалюбителі розкрили таємницю «НЛО» над Луцьком





Про це пише



Зранку, 26 грудня, у Facebook «гуляла» інформація, що в небі біля Луцька зафіксували якесь світіння, нібито НЛО чи запуск ракети. Та в організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» стверджують, що люди бачили не НЛО, а російську міжконтинентальну балістичну ракету 15П155 стратегічного ракетного комплексу РТ-2ПМ2 (РС-12М) «Тополь-М». Вона йшла на висоті в кілька сотень кілометрів.



За їхньою інформацією, про це сьогодні повідомляють всі російські засоби масової інформації, подібне явище сьогодні й спостерігали жителі регіонів всієї Європейської частини Росії.



Авіалюбителі зауважили, що прості метеорологічні умови сприяли гарній видимості.



«Це був звичайний випробувальний пуск з ракетного полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії. За даними деяких джерел умовна ціль для цієї ракети знаходилась на полігоні Сари-Шаган в Казахстані», – йдеться в повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Активісти організації «ОВАЛ» стверджують, що вночі над Луцьком люди спостерігали не НЛО, а російську ракету.Про це пише Район. Луцьк Зранку, 26 грудня, у Facebook, що в небі біля Луцька зафіксували якесь світіння, нібито НЛО чи запуск ракети. Та в організації Волинських Авіалюбителів «ОВАЛ» стверджують, що люди бачили не НЛО, а російську міжконтинентальну балістичну ракету 15П155 стратегічного ракетного комплексу РТ-2ПМ2 (РС-12М) «Тополь-М». Вона йшла на висоті в кілька сотень кілометрів.За їхньою інформацією, про це сьогодні повідомляють всі російські засоби масової інформації, подібне явище сьогодні й спостерігали жителі регіонів всієї Європейської частини Росії.Авіалюбителі зауважили, що прості метеорологічні умови сприяли гарній видимості.«Це був звичайний випробувальний пуск з ракетного полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії. За даними деяких джерел умовна ціль для цієї ракети знаходилась на полігоні Сари-Шаган в Казахстані», – йдеться в повідомленні.

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