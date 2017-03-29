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«Ганьба»: у Ківерцях люди обурені «дизайном» новорічної ялинки

«Ганьба»: у Ківерцях люди обурені «дизайном» новорічної ялинки
Жителі волинського міста Ківерці не задоволені виглядом цьогорічної центральної новорічної ялинки.

Про це пише Район. Ківерці.

Вже традиційно у День Cвятого Миколая в Ківерцях встановлюють головну ялинку міста. Щороку її ставлять на площі біля музичної школи. Цьогоріч, міська влада теж не порушила звичаю і на свято Миколая, 19 грудня, у райцентрі засіяла новорічна красуня.

Однак, більшості ківерчан нинішній стан ялинки відверто не подобається. Про це вони пишуть в мережі Facebook.

«Ганьба» – так дошкульно у Ківерцях називають головну ялинку – символ зимових свят, який у кожного повинен був викликати тільки позитивні емоції. Під зображенням ялинки – шквал коментарів. Хтось просто критикує новорічну красуню, хтось каже, що не піде до неї у новорічну ніч, а дехто навіть відмовляється вести до ялинки дітей. Серед коментаторів з'являються і справжні активісти, які пропонують самотужки купити прикраси для ківерцівської красуні.
«Ганьба»: у Ківерцях люди обурені «дизайном» новорічної ялинки
«Ганьба»: у Ківерцях люди обурені «дизайном» новорічної ялинки
«Ганьба»: у Ківерцях люди обурені «дизайном» новорічної ялинки

Цією проблемою зацікавився громадський активіст, депутат Ківерцівської міської ради Юрій Тананайський. Тому на сесії міськради озвучив невдоволення мешканців.



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Теги: ялинка
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