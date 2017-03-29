«Ганьба»: у Ківерцях люди обурені «дизайном» новорічної ялинки





Про це пише



Вже традиційно у День Cвятого Миколая в Ківерцях встановлюють головну ялинку міста. Щороку її ставлять на площі біля музичної школи. Цьогоріч, міська влада теж не порушила звичаю і на свято Миколая, 19 грудня, у райцентрі засіяла новорічна красуня.



Однак, більшості ківерчан нинішній стан ялинки відверто не подобається. Про це вони пишуть в мережі Facebook.



«Ганьба» – так дошкульно у Ківерцях називають головну ялинку – символ зимових свят, який у кожного повинен був викликати тільки позитивні емоції. Під зображенням ялинки – шквал коментарів. Хтось просто критикує новорічну красуню, хтось каже, що не піде до неї у новорічну ніч, а дехто навіть відмовляється вести до ялинки дітей. Серед коментаторів з'являються і справжні активісти, які пропонують самотужки купити прикраси для ківерцівської красуні.



Цією проблемою зацікавився громадський активіст, депутат Ківерцівської міської ради Юрій Тананайський. Тому на сесії міськради озвучив невдоволення мешканців.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителі волинського міста Ківерці не задоволені виглядом цьогорічної центральної новорічної ялинки.Про це пише Район. Ківерці Вже традиційно у День Cвятого Миколая в Ківерцях встановлюють головну ялинку міста. Щороку її ставлять на площі біля музичної школи. Цьогоріч, міська влада теж не порушила звичаю і на свято Миколая, 19 грудня, у райцентрі засіяла новорічна красуня.Однак, більшості ківерчан нинішній стан ялинки відверто не подобається. Про це вони пишуть в мережі Facebook.«Ганьба» – так дошкульно у Ківерцях називають головну ялинку – символ зимових свят, який у кожного повинен був викликати тільки позитивні емоції. Під зображенням ялинки – шквал коментарів. Хтось просто критикує новорічну красуню, хтось каже, що не піде до неї у новорічну ніч, а дехто навіть відмовляється вести до ялинки дітей. Серед коментаторів з'являються і справжні активісти, які пропонують самотужки купити прикраси для ківерцівської красуні.Цією проблемою зацікавився громадський активіст, депутат Ківерцівської міської ради. Тому на сесії міськради озвучив невдоволення мешканців.

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