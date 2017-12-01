Поліція оголосила у розшук чоловіка, який зник у Луцьку
26 грудень, 22:23
Правоохоронці Бучацького відділення поліції розшукують жителя Тернопільщини Івана Лісецького ( 1963 року народження), який зник у Луцьку.
Про це повідомляє Терноград.
Чоловік прямував з Санкт-Петербурга додому. Він 24 грудня близько 17:00 години вийшов на залізничному вокзалі у Луцьку і зник. Місце його перебування донині невідоме.
Прикмети розшукуваного: ріст 175-180 см, волосся сиве, повної статури.
Був одягнений в темно-зелений светр, темні джинси.
Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Бучачі (03544) 2-22-03 або на лінію «102».
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Про це повідомляє Терноград.
Чоловік прямував з Санкт-Петербурга додому. Він 24 грудня близько 17:00 години вийшов на залізничному вокзалі у Луцьку і зник. Місце його перебування донині невідоме.
Прикмети розшукуваного: ріст 175-180 см, волосся сиве, повної статури.
Був одягнений в темно-зелений светр, темні джинси.
Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Бучачі (03544) 2-22-03 або на лінію «102».
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