Поліція оголосила у розшук чоловіка, який зник у Луцьку

Івана Лісецького ( 1963 року народження), який зник у Луцьку.



Про це повідомляє



Чоловік прямував з Санкт-Петербурга додому. Він 24 грудня близько 17:00 години вийшов на залізничному вокзалі у Луцьку і зник. Місце його перебування донині невідоме.



Прикмети розшукуваного: ріст 175-180 см, волосся сиве, повної статури.



Був одягнений в темно-зелений светр, темні джинси.



Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Бучачі (03544) 2-22-03 або на лінію «102».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Правоохоронці Бучацького відділення поліції розшукують жителя Тернопільщини( 1963 року народження), який зник у Луцьку.Про це повідомляє Терноград Чоловік прямував з Санкт-Петербурга додому. Він 24 грудня близько 17:00 години вийшов на залізничному вокзалі у Луцьку і зник. Місце його перебування донині невідоме.Прикмети розшукуваного: ріст 175-180 см, волосся сиве, повної статури.Був одягнений в темно-зелений светр, темні джинси.Усіх, хто бачив зниклого або володіє інформацією про його можливе місцеперебування, поліцейські просять телефонувати за номером у Бучачі (03544) 2-22-03 або на лінію «102».

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