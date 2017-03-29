вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Активісти зголосилися патрулювати у Шацькому нацпарку

Активісти зголосилися патрулювати у Шацькому нацпарку
Активісти громадської організації «Рибалки-любителі Шацького району» готові до спільного із екологами патрулювання на території Шацького національного парку.

Про це йшлося під час профільної комісії райради 26 грудня, - йдеться у повідомленні на сторінці Шацької районної ради у Facebook.

Оскільки існує проблема несанкціонованого вилову риби, під час засідання обговорювалися залучення до рейдів природного парку учасників громадської організації «Рибалки-любителі Шацького району».

Директор Шацького національного природного парку Марія Христецька висловила готовність до співпраці, також пообіцяла відстоювати виділення коштів на зарибнення з державного бюджету. Варто зазначити, що учасники громадської організації беруть учать у фінансуванні зарибнення.

На сьогодні представники організації можуть отримати посвідчення громадського інспектора. Процедура непроста, адже потребує певних знань, які оцінюються попередньо на іспиті. Однак, такі інспектори мають право навіть складати протоколи.

Співпраця потрібна і з місцевим представництвом екологічної інспекції. Хоча найперше жителі повинні самі дбати про збереження риби. Бо ж зарибнюють і за кошт громади.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: активісти, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
День народження ВолиньPost і резиденція Санта-Клауса. Добрі новини тижня
У Луцьку збили чоловіка. Шукають свідків. ОНОВЛЕНО
Дерибан чи дефіцит: чому Луцьк мало заробляє на продажу землі?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
БК «Інвестор» та «Бош-Тепло»: разом робимо житло комфортнішим*
Сьогодні, 08:34
Волинський хірург рятував життя майданівців і бійців на фронті
Сьогодні, 08:00
Активісти зголосилися патрулювати у Шацькому нацпарку
Сьогодні, 07:09
Вища рада правосуддя схвалила ліквідацію луцького суду
Сьогодні, 06:03
Художню виставку відкрили у Волиньраді
Сьогодні, 04:52
Схожі новини
Прокуратура попросила активістів розказати про корупцію на Волині Прокуратура попросила активістів розказати про корупцію на Волині
07 квітень, 16:19
Це не той активіст, - голова райради про затримання на Волині Це не той активіст, - голова райради про затримання на Волині
02 березень, 17:31
Система хабарів на кордоні: подробиці затримання активістів Система хабарів на кордоні: подробиці затримання активістів
01 березень, 17:42
«Активісти» підзаробляли на чергах на волинському кордоні «Активісти» підзаробляли на чергах на волинському кордоні
28 лютий, 17:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкішні апартаменти у Луцьку: вигідна пропозиція від «Інвестора»*
Сьогодні, 09:25
 1
Авіалюбителі розкрили таємницю «НЛО» над Луцьком
26 грудень, 21:47
 1
Оприлюднили дві серії фільму луцької студії про Реформацію. ВІДЕО
26 грудень, 18:02
 1
Віталій Іваницький: «За кордоном ніде б не жив - тільки в Україні, в Луцьку»
26 грудень, 12:25
 1
Вночі біля Луцька в небі зафіксували дивне світіння. Кажуть, ракета. ФОТО. ВІДЕО
26 грудень, 11:16
 1
Медіа
відео
1/8