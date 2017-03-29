Активісти зголосилися патрулювати у Шацькому нацпарку

Активісти громадської організації «Рибалки-любителі Шацького району» готові до спільного із екологами патрулювання на території Шацького національного парку.Про це йшлося під час профільної комісії райради 26 грудня, - йдеться у повідомленні на сторінці Шацької районної ради у Facebook.Оскільки існує проблема несанкціонованого вилову риби, під час засідання обговорювалися залучення до рейдів природного парку учасників громадської організації «Рибалки-любителі Шацького району».Директор Шацького національного природного паркувисловила готовність до співпраці, також пообіцяла відстоювати виділення коштів на зарибнення з державного бюджету. Варто зазначити, що учасники громадської організації беруть учать у фінансуванні зарибнення.На сьогодні представники організації можуть отримати посвідчення громадського інспектора. Процедура непроста, адже потребує певних знань, які оцінюються попередньо на іспиті. Однак, такі інспектори мають право навіть складати протоколи.Співпраця потрібна і з місцевим представництвом екологічної інспекції. Хоча найперше жителі повинні самі дбати про збереження риби. Бо ж зарибнюють і за кошт громади.