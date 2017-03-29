Активісти зголосилися патрулювати у Шацькому нацпарку
Сьогодні, 07:09
Активісти громадської організації «Рибалки-любителі Шацького району» готові до спільного із екологами патрулювання на території Шацького національного парку.
Про це йшлося під час профільної комісії райради 26 грудня, - йдеться у повідомленні на сторінці Шацької районної ради у Facebook.
Оскільки існує проблема несанкціонованого вилову риби, під час засідання обговорювалися залучення до рейдів природного парку учасників громадської організації «Рибалки-любителі Шацького району».
Директор Шацького національного природного парку Марія Христецька висловила готовність до співпраці, також пообіцяла відстоювати виділення коштів на зарибнення з державного бюджету. Варто зазначити, що учасники громадської організації беруть учать у фінансуванні зарибнення.
На сьогодні представники організації можуть отримати посвідчення громадського інспектора. Процедура непроста, адже потребує певних знань, які оцінюються попередньо на іспиті. Однак, такі інспектори мають право навіть складати протоколи.
Співпраця потрібна і з місцевим представництвом екологічної інспекції. Хоча найперше жителі повинні самі дбати про збереження риби. Бо ж зарибнюють і за кошт громади.
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Про це йшлося під час профільної комісії райради 26 грудня, - йдеться у повідомленні на сторінці Шацької районної ради у Facebook.
Оскільки існує проблема несанкціонованого вилову риби, під час засідання обговорювалися залучення до рейдів природного парку учасників громадської організації «Рибалки-любителі Шацького району».
Директор Шацького національного природного парку Марія Христецька висловила готовність до співпраці, також пообіцяла відстоювати виділення коштів на зарибнення з державного бюджету. Варто зазначити, що учасники громадської організації беруть учать у фінансуванні зарибнення.
На сьогодні представники організації можуть отримати посвідчення громадського інспектора. Процедура непроста, адже потребує певних знань, які оцінюються попередньо на іспиті. Однак, такі інспектори мають право навіть складати протоколи.
Співпраця потрібна і з місцевим представництвом екологічної інспекції. Хоча найперше жителі повинні самі дбати про збереження риби. Бо ж зарибнюють і за кошт громади.
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