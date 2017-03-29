У Луцьку чоловік обчистив аптеку із малою дитиною на руках

У Луцьку 33-річний чоловік вів дитину до дитсадка і дорогою завітав до аптеки. Скориставшись моментом та неуважністю аптекаря, викрав з каси 600 гривень.Про це повідомляє управління поліції охорони в Луцьку.Подія трапилася у Луцьку відразу після відкриття аптеки, яка розташована на проспекті Волі. Молодий чоловік з дитиною на руках зайшов до аптеки, побув декілька хвилин біля аптечного віконця та подався геть.Зникнення грошей, які лежали біля касового апарату, аптекарка виявила, коли відвідувач ще був неподалік від аптеки, навіть спробувала його наздогнати, але той перебіг проспект і зник у дворах. Тоді аптекарка натиснула кнопку термінового виклику поліції.Зусилля і оперативність правоохоронців були не марними: неподалік, за декілька вулиць, поліцейські охорони затримали схожого за описом чоловіка з маленькою дитиною.З´ясувалося, що чоловік вів дитину до дитячого садочка, по дорозі зайшов до аптеки, і, побачивши біля касового апарату чималеньку суму грошей, не встояв перед спокусою заволодіти коштами. На підтвердження цього стали свідчення аптекарки та записи камер відеоспостереження, якими обладнано приміщення аптеки.На місце події було викликано слідчо-оперативну групу Луцького відділу поліції. Дитина, яка була із затриманим чоловіком, благополучно потрапила до свого дитячого садочка - правоохоронці надали таку можливість горе батьку.Після того, як встановили особу затриманого з´ясувалося, що чоловік має судимість і вже відбував покарання в місцях позбавлення волі за схожі злочини, в його діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення за ч.1 ст.186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Найсуворіше покарання, яке загрожує за санкцією статті – до чотирьох років позбавлення волі.