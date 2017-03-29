БК «Інвестор» та «Бош-Тепло»: разом робимо житло комфортнішим*





Того, хто повинен відповісти на всі ваші запитання, досконало знати “товар”, розтлумачити усе про будівельні матеріали, встановлену техніку, прокладені комунікації, - пише



Розуміючи цю потребу, будівельна компанія “Інвестор” влаштувала грунтовний семінар для своїх фахівців з продажу. Провести семінар запросили директора фірми “Бош-Тепло” Сергія Шкоду.



ЗНАТИ ПРО ВСЕ НАЙКРАЩЕ І НАЙНОВІШЕ



Підприємство “Бош-Тепло” – один з лідерів систем теплопостачання в регіоні. Фахівці “Бош-Тепла”, зокрема, встановлюють обладнання у нових квартирах “Паркового кварталу”, “Юпітера”, “Струмочка”, “Супернови”, “Сіріуса” та інших проектів “Інвестора”.



“Менеджери нашої компанії добре знають продукцію Bosch та обладнання іншх виробників, з яким працює компанія “Бош-Тепло”. Воно надійне, сучасне, і з ним ми спокійні, що власники нових квартир будуть задоволені. Але прогрес не стоїть на місці, виробники постійно впроваджують нові технології. Тож ми мусимо знати про всі новинки, які можуть стати нам в нагоді. Про все, що робить життя у наших нових житлових комплексах комфортнішим і економнішим”, – каже керівник відділу продажів компанії “Інвестор” Вікторія Доманська.



Вікторія Доманська і Сергій Шкода



На семінарі директор фірми “Бош-Тепло” Сергій Шкода обговорював з фахівцями “Інвестора” найрізноманітніші аспекти встановлення та роботи опалювального обладнання. Як він зауважив, підприємство співпрацює з декількома забудовниками, утім наразі лише “Інвестор”, запросив його, аби надати детальну інформацію про склад та характеристики їх обладнання.



НОВЕ ПОКОЛІННЯ ТЕПЛОТЕХНІКИ



До прикладу, компанія “Інвестор” використовує не лише настінні газові котли (Gaz 6000W ККД 90%), але й конденсаційні (Condens 2500W ККД 110%). Сергій Шкода розповів, що конденсаційні котли вже давно використовують у Європі.



“Особливістю котлів Bosch є те, що вони забезпечують максимальну енергоефективність та екологічність експлуатації. Окрім того, котли мають два теплообмінники, що гарантує безперебійну їх роботу”, - наголосив Сергій Шкода.







Значну увагу на семінарі приділили радіаторам опалення. Не секрет, що традиційні чавунні батареї у світі “доживають віку”. “Інвестор” же надає перевагу сталевим радіаторам – а саме німецькому виробнику Kermi. Сергій Шкода наголосив, що радіатори цього виробника мають значно вищу потужність, краще регулюють тепло і досить легко демонтуються під час ремонтних робіт.



КОМУНІКАЦІЇ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ



В облаштуванні теплих підлог “Інвестор” надає перевагу австрійському виробнику Herz. Властивість його труб - нерозгинання, що запобігає утворенню мікротріщин. Сергій Шкода наголосив, що з такою системою для теплої підлоги, яку використовує “Інвестор”, можна регулювати температуру підлоги у кожній кімнаті.







Фахівці на семінарі обговорювали найрізноманітніші нюанси, які трапляються під час будівництва нового житла. Приміром, особливістю облаштування каналізаційних систем в будинках “Інвестора” є використання якісних труб, у яких поворот зроблений з двох кутів по 45 градусів. Це набагато краще, аніж традиційний 90-градусний кут, адже забезпечує кращий злив і запобігає закупорюванню труб “на поворотах”.



* * *

Семінар учасникам сподобався. Менеджери з продажу в один голос запевнили: знали про теплове обладнання багато, тепер же знають ще більше. Менеджер компанії “Інвестор” Ольга Яценюк зізнається:



“Звісно, ми й раніше були в курсі того, яке обладнання стоїть у квартирах “Інвестора”, як воно функціонує і які має особливості. Утім, в ході спілкування з клієнтами інколи виникають питання, які потребують консультації фахівця. Тому завдяки цьому семінару ми змогли отримати відповіді на них з перших уст. І тепер ми ще більше переконані в тому, що у квартирах, які будує “Інвестор”, буде завжди тепло, затишно і комфортно. А коли це знаєш, то пояснювати це своїм клієнтам – одне задоволення!”.





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