вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку – ранкова аварія на перехресті. ФОТО

У Луцьку – ранкова аварія на перехресті. ФОТО
У Луцьку на перетині вулиць Ковельської, Богдана Хмельницького та Данила Галицького трапилася аварія.

Зіткнення автомобілів відбулося вранці 27 грудня близько 9 години.

Так, не розминулися легковик Renault та мікроавтобус Volkswagen. Аварія сталася після того, як на перехрестя виїхав автомобіль служби порятунку з проблисковими маячками синього кольору та ввімкненим звуковим сигналом. Водій Renault нажав на гальма, після чого Volkswagen «наздогнав» його.

Після швидкого огляду своїх авто водії роз’їхалися.

У Луцьку – ранкова аварія на перехресті. ФОТО
У Луцьку – ранкова аварія на перехресті. ФОТО
У Луцьку – ранкова аварія на перехресті. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ДТП, аварія, НП
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 2
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Очень легко вычислить местонахождение папарацция и закидать гранатами гнева
Відповісти
Мені одному здається, що удар був настільки потужний, що не витримала і перехилилась 6-поверхівка (колишній гуртожиток зеків)?
Відповісти
Вибір редактора
День народження ВолиньPost і резиденція Санта-Клауса. Добрі новини тижня
У Луцьку збили чоловіка. Шукають свідків. ОНОВЛЕНО
Дерибан чи дефіцит: чому Луцьк мало заробляє на продажу землі?
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 27 грудня
Сьогодні, 09:30
Розкішні апартаменти у Луцьку: вигідна пропозиція від «Інвестора»*
Сьогодні, 09:25
У Луцьку – ранкова аварія на перехресті. ФОТО
Сьогодні, 09:23
Дозвіл на роботу в Польщі зроблять платним
Сьогодні, 08:40
БК «Інвестор» та «Бош-Тепло»: разом робимо житло комфортнішим*
Сьогодні, 08:34
Схожі новини
Моторошна аварія в Луцьку: водія діставали рятувальники. ФОТО Моторошна аварія в Луцьку: водія діставали рятувальники. ФОТО
Сьогодні, 09:50
Не зрозумів, що зима: у Луцьку водій на «літній гумі» вчинив аварію. ФОТО Не зрозумів, що зима: у Луцьку водій на «літній гумі» вчинив аварію. ФОТО
22 грудень, 12:28
Масштабна аварія на Рівненській: авто викинуло на узбіччя. ФОТО Масштабна аварія на Рівненській: авто викинуло на узбіччя. ФОТО
21 грудень, 14:52
Спалили авто родини судді, причетної до справи Зайцевої Спалили авто родини судді, причетної до справи Зайцевої
21 грудень, 12:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Розкішні апартаменти у Луцьку: вигідна пропозиція від «Інвестора»*
Сьогодні, 09:25
 1
Авіалюбителі розкрили таємницю «НЛО» над Луцьком
26 грудень, 21:47
 1
Оприлюднили дві серії фільму луцької студії про Реформацію. ВІДЕО
26 грудень, 18:02
 1
Віталій Іваницький: «За кордоном ніде б не жив - тільки в Україні, в Луцьку»
26 грудень, 12:25
 1
Вночі біля Луцька в небі зафіксували дивне світіння. Кажуть, ракета. ФОТО. ВІДЕО
26 грудень, 11:16
 1
Медіа
відео
1/8