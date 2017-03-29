У Луцьку – ранкова аварія на перехресті. ФОТО
Сьогодні, 09:23
У Луцьку на перетині вулиць Ковельської, Богдана Хмельницького та Данила Галицького трапилася аварія.
Зіткнення автомобілів відбулося вранці 27 грудня близько 9 години.
Так, не розминулися легковик Renault та мікроавтобус Volkswagen. Аварія сталася після того, як на перехрестя виїхав автомобіль служби порятунку з проблисковими маячками синього кольору та ввімкненим звуковим сигналом. Водій Renault нажав на гальма, після чого Volkswagen «наздогнав» його.
Після швидкого огляду своїх авто водії роз’їхалися.
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Зіткнення автомобілів відбулося вранці 27 грудня близько 9 години.
Так, не розминулися легковик Renault та мікроавтобус Volkswagen. Аварія сталася після того, як на перехрестя виїхав автомобіль служби порятунку з проблисковими маячками синього кольору та ввімкненим звуковим сигналом. Водій Renault нажав на гальма, після чого Volkswagen «наздогнав» його.
Після швидкого огляду своїх авто водії роз’їхалися.
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Коментарі 2
Очень легко вычислить местонахождение папарацция и закидать гранатами гнева
Мені одному здається, що удар був настільки потужний, що не витримала і перехилилась 6-поверхівка (колишній гуртожиток зеків)?
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