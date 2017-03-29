У Луцьку – ранкова аварія на перехресті. ФОТО





Зіткнення автомобілів відбулося вранці 27 грудня близько 9 години.



Так, не розминулися легковик Renault та мікроавтобус Volkswagen. Аварія сталася після того, як на перехрестя виїхав автомобіль служби порятунку з проблисковими маячками синього кольору та ввімкненим звуковим сигналом. Водій Renault нажав на гальма, після чого Volkswagen «наздогнав» його.



Після швидкого огляду своїх авто водії роз’їхалися.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перетині вулиць Ковельської, Богдана Хмельницького та Данила Галицького трапилася аварія.Зіткнення автомобілів відбулося вранці 27 грудня близько 9 години.Так, не розминулися легковик Renault та мікроавтобус Volkswagen. Аварія сталася після того, як на перехрестя виїхав автомобіль служби порятунку з проблисковими маячками синього кольору та ввімкненим звуковим сигналом. Водій Renault нажав на гальма, після чого Volkswagen «наздогнав» його.Після швидкого огляду своїх авто водії роз’їхалися.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію