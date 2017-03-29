У Казахстані згоріла головна ялинка. ВІДЕО





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"О 06 год. 19 хв. надійшло повідомлення про те, що горить ялинка за адресою: вул. Туран. До моменту прибуття пожежних підрозділів спостерігалося загоряння штучної ялинки. У ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу Служби пожежогасіння Астани", - прокоментував офіційний представник Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Республіки Казахстан Руслан Иманкулов.



Ялинку загасили менш ніж за півгодини. Причина пожежі з'ясовується. Жертв та постраждалих немає.



Влади Астани повідомили, що в найближчі дні на місці згорілої ялинки з'явиться нова. Зараз проводяться відновлювальні роботи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Астані в Центральному парку загорілася штучна ялинка, встановлена до свята.Про це повідом Kordon з посиланням на казахські ЗМІ."О 06 год. 19 хв. надійшло повідомлення про те, що горить ялинка за адресою: вул. Туран. До моменту прибуття пожежних підрозділів спостерігалося загоряння штучної ялинки. У ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу Служби пожежогасіння Астани", - прокоментував офіційний представник Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Республіки Казахстан Руслан Иманкулов.Ялинку загасили менш ніж за півгодини. Причина пожежі з'ясовується. Жертв та постраждалих немає.Влади Астани повідомили, що в найближчі дні на місці згорілої ялинки з'явиться нова. Зараз проводяться відновлювальні роботи.

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