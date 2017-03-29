У Казахстані згоріла головна ялинка. ВІДЕО
Сьогодні, 09:41
В Астані в Центральному парку загорілася штучна ялинка, встановлена до свята.
Про це повідом Kordon з посиланням на казахські ЗМІ.
"О 06 год. 19 хв. надійшло повідомлення про те, що горить ялинка за адресою: вул. Туран. До моменту прибуття пожежних підрозділів спостерігалося загоряння штучної ялинки. У ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу Служби пожежогасіння Астани", - прокоментував офіційний представник Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Республіки Казахстан Руслан Иманкулов.
Ялинку загасили менш ніж за півгодини. Причина пожежі з'ясовується. Жертв та постраждалих немає.
Влади Астани повідомили, що в найближчі дні на місці згорілої ялинки з'явиться нова. Зараз проводяться відновлювальні роботи.
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Про це повідом Kordon з посиланням на казахські ЗМІ.
"О 06 год. 19 хв. надійшло повідомлення про те, що горить ялинка за адресою: вул. Туран. До моменту прибуття пожежних підрозділів спостерігалося загоряння штучної ялинки. У ліквідації пожежі було задіяно 2 одиниці техніки та 10 чоловік особового складу Служби пожежогасіння Астани", - прокоментував офіційний представник Комітету з надзвичайних ситуацій МВС Республіки Казахстан Руслан Иманкулов.
Ялинку загасили менш ніж за півгодини. Причина пожежі з'ясовується. Жертв та постраждалих немає.
Влади Астани повідомили, що в найближчі дні на місці згорілої ялинки з'явиться нова. Зараз проводяться відновлювальні роботи.
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