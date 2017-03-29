Моторошна аварія в Луцьку: водія діставали рятувальники. ФОТО





Про це пишуть



Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Луцька, о 08:40 екіпаж отримав повідомлення про ДТП з постраждалими на вул. Героїв УПА, буд.74.



«Прибувши на місце події, було встановлено, що водій автомобіля Mercedes Sprinter, 93 року народження, здійснював обгін, та його автомобіль в момент маневру занесло. Авто зіткнулося з припаркованим автомобілем, який знаходився на зустрічній смузі руху Mercedes-Benz (водій, пасажири були відсутні)», – йдеться в повідомленні.



У аварії постраждали водій та пасажир Mercedes Sprinter. На місці працюють всі необхідні спеціальні служби. За станом на 9:25 вулиця перекрита.



Тим часом, як повідомили у прес-службі ДСНС Волині, на місце ДТП виїжджали 2 екіпажі рятувальників. За допомогою гідравлічних інструментів рятувальники дістали водія з понівеченого мікроавтобуса, кінцівки якого затисло, чоловік не міг вибратися. Водія передали до рук медиків.



Окрім того, рятувальники попередили ймовірне займання.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На вулиці Героїв УПА у Луцьку трапилася аварія. Постраждав водій мікроавтобуса. Рятувальники були змушені вирізати чоловіка з авто.Про це пишуть Волинські новини з посиланням на інформацію від очевидців.Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Луцька, о 08:40 екіпаж отримав повідомлення про ДТП з постраждалими на вул. Героїв УПА, буд.74.«Прибувши на місце події, було встановлено, що водій автомобіля Mercedes Sprinter, 93 року народження, здійснював обгін, та його автомобіль в момент маневру занесло. Авто зіткнулося з припаркованим автомобілем, який знаходився на зустрічній смузі руху Mercedes-Benz (водій, пасажири були відсутні)», – йдеться в повідомленні.У аварії постраждали водій та пасажир Mercedes Sprinter. На місці працюють всі необхідні спеціальні служби. За станом на 9:25 вулиця перекрита.Тим часом, як повідомили у прес-службі ДСНС Волині, на місце ДТП виїжджали 2 екіпажі рятувальників. За допомогою гідравлічних інструментів рятувальники дістали водія з понівеченого мікроавтобуса, кінцівки якого затисло, чоловік не міг вибратися. Водія передали до рук медиків.Окрім того, рятувальники попередили ймовірне займання.

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