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Моторошна аварія в Луцьку: водія діставали рятувальники. ФОТО

Моторошна аварія в Луцьку: водія діставали рятувальники. ФОТО
На вулиці Героїв УПА у Луцьку трапилася аварія. Постраждав водій мікроавтобуса. Рятувальники були змушені вирізати чоловіка з авто.

Про це пишуть Волинські новини з посиланням на інформацію від очевидців.

Як розповіли у прес-службі патрульної поліції Луцька, о 08:40 екіпаж отримав повідомлення про ДТП з постраждалими на вул. Героїв УПА, буд.74.

«Прибувши на місце події, було встановлено, що водій автомобіля Mercedes Sprinter, 93 року народження, здійснював обгін, та його автомобіль в момент маневру занесло. Авто зіткнулося з припаркованим автомобілем, який знаходився на зустрічній смузі руху Mercedes-Benz (водій, пасажири були відсутні)», – йдеться в повідомленні.

У аварії постраждали водій та пасажир Mercedes Sprinter. На місці працюють всі необхідні спеціальні служби. За станом на 9:25 вулиця перекрита.

Тим часом, як повідомили у прес-службі ДСНС Волині, на місце ДТП виїжджали 2 екіпажі рятувальників. За допомогою гідравлічних інструментів рятувальники дістали водія з понівеченого мікроавтобуса, кінцівки якого затисло, чоловік не міг вибратися. Водія передали до рук медиків.

Окрім того, рятувальники попередили ймовірне займання.
Моторошна аварія в Луцьку: водія діставали рятувальники. ФОТО
Моторошна аварія в Луцьку: водія діставали рятувальники. ФОТО

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Теги: ДТП, аварія, НП
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